В результате ракетного удара по Киеву ранены три человека

По его словам, в результате атаки вспыхнули пожары в нежилых зданиях в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах столицы.

В Дарницком районе были ранены три человека, сообщил мэр.

В Оболонском районе, где пожар возник в офисном центре, здание частично разрушено.

Кроме того, по информации Кличко, повреждены восемь автомобилей.