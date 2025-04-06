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В результате ракетного удара по Киеву ранены три человека

Украинский пожарный на месте российского удара
Украинский пожарный на месте российского удара Фото: Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP

В ночь на воскресенье, 6 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в результате атаки вспыхнули пожары в нежилых зданиях в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах столицы.

В Дарницком районе были ранены три человека, сообщил мэр.

В Оболонском районе, где пожар возник в офисном центре, здание частично разрушено.

Кроме того, по информации Кличко, повреждены восемь автомобилей.

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