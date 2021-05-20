В Беларуси разбился военный самолет. Пилоты отвели его от домов, но погибли
Во время полета в Барановичах, Беларусь, разбился военный самолет. Пилоты отвели его от домов, но погибли.
Во время полета в Барановичах, Беларусь, разбился военный самолет. Пилоты отвели его от домов, но погибли.
Трагедия произошла в Восточном микрорайоне Барановичей днем 19 мая. Пресс-служба Министерства обороны сообщает: "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты пытались увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли".
На месте были корреспонденты Intex-press. Части самолета лежали даже на крыше двухэтажного дома. Обломки валялись прямо на улице, пострадали фасады ближайших домов.
Появилось видео с самолетами в небе за несколько минут до трагедии в Барановичах и видео с места сразу после ЧП. На первом видео видно, как в небе летят четыре самолета. Примерно через пять минут самолет Як-130 падает.
Жители Барановичей несли цветы в память о погибших летчиках, на входе в храм Святых Жен-Мироносиц 19 мая разместили фотографии Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.