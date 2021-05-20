Чт, 20.05.2021
Я помню, как поначалу за свои деньги покупал для сотрудников в офис печенье, конфеты, сироп в кофе. Мне было важно, чтобы люди приходили на работу и чувствовали себя как дома. Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

"У меня нет времени думать о Путине": Зеленский подвел итоги работы за два года

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • "У меня нет времени думать о Путине", - сказал сегодня Зеленский. Президент Украины дал большую пресс-конференцию и подвел итоги работы за два года.
  • "Более-менее восстановилось", - сказал глава ФСИН России комментируя здоровье Навального после голодовки.
  •  США ввели и сразу отменили санкции против газопровода "Северный поток-2".
  • Жителю Беларуси дали два года ограничения свободы за оскорбление силовика в чате.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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