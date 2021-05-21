В Риге официально открывается купальный сезон
Сегодня, 21 мая, с 11:00 до 12:00 на пляже Луцавсалы в Риге состоится официальное открытие купального сезона.
Сегодня, 21 мая, с 11:00 до 12:00 на пляже Луцавсалы в Риге состоится официальное открытие купального сезона.
Сотрудники муниципальной полиции продемонстрируют свои профессиональные способности и снаряжение, в том числе пройдут показательные выступления по спасению людей, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
В мероприятии примет участие заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.
Во время купального сезона на рижских пляжах в Вецаки, на берегу озера Бабелите, в Вакарбулли, Даугавгриве, на Даугаве в Румбуле, Луцавсале и Кипсале за общественным порядком и безопасностью отдыхающих будут следить сотрудники управления безопасности на воде и гражданской обороны полиции самоуправления Риги.
Полиция призывает любителей отдыха на воде вести себя благоразумно и внимательно следить за детьми.