Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
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Зеленский в День вышиванки надел "русскую косоворотку". Пользователи Twitter негодуют

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter-аккаунте снимок ко Дню вышиванки, который отмечается 20 мая. Пользователи не стали молчать и говорят, что на фото Зеленский одет не в вышиванку, а в косоворотку.  

"Вышиванка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!" - приводит "Дождь" слова под снимком главы Украины.

В Twitter не стали молчать, неоднократно указывая, что украинский лидер одет не в вышиванку. 

"Образ не завершен. Где балалайка, медведь на веревочке?" - писал о снимке пользователь vvlad70. Его, похоже, услышали и просто "исправили" фото:

Кто-то пошел дальше и добавил на фото больше элементов русской культуры.

В свою очередь, сама Елена Зеленская написала в своем Instagram:
"На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя бабушка Шура, традиционна черно-красная вышивка, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. Это наша региональная "вышиваночная" изюминка".

Автор вышиванки Зеленского - украинский дизайнер Артем Климчук заявил Vogue:

"Создавая вышиванку для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для восточной Украины разрез на рубашке сбоку был широко распространенным элементом. Он был очень популярным в XIX веке, но утратил свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз".

В свою очередь, мнение профессионалов о "русскости" данной вышиванки разделилось: кто-то говорит, что подобные рубахи были больше распространены в России и Беларуси, а кто-то отмечает, что нельзя утверждать, что рубаха не характерна украинской культуры. 

Однако есть один неоспоримый нюанс, пишет BBC. На него указала этнолог, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института народоведения академии наук Украины Оксана Космина: вышивка на сорочке размещена не по центру (вышивка сбоку более характерна для русских традиционных рубах).

"Это колоссальный ляп в работе команды президента, такой вариант действительно больше воспринимается как русская косоворотка",

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- сказала Космина.

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