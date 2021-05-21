Зеленский в День вышиванки надел "русскую косоворотку". Пользователи Twitter негодуют

"Вышиванка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!" - приводит "Дождь" слова под снимком главы Украины.
В Twitter не стали молчать, неоднократно указывая, что украинский лидер одет не в вышиванку.
"Образ не завершен. Где балалайка, медведь на веревочке?" - писал о снимке пользователь vvlad70. Его, похоже, услышали и просто "исправили" фото:
Кто-то пошел дальше и добавил на фото больше элементов русской культуры.
В свою очередь, сама Елена Зеленская написала в своем Instagram:
"На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя бабушка Шура, традиционна черно-красная вышивка, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом - каре. Это наша региональная "вышиваночная" изюминка".
Автор вышиванки Зеленского - украинский дизайнер Артем Климчук заявил Vogue:
"Создавая вышиванку для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для восточной Украины разрез на рубашке сбоку был широко распространенным элементом. Он был очень популярным в XIX веке, но утратил свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз".
В свою очередь, мнение профессионалов о "русскости" данной вышиванки разделилось: кто-то говорит, что подобные рубахи были больше распространены в России и Беларуси, а кто-то отмечает, что нельзя утверждать, что рубаха не характерна украинской культуры.
Однако есть один неоспоримый нюанс, пишет BBC. На него указала этнолог, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института народоведения академии наук Украины Оксана Космина: вышивка на сорочке размещена не по центру (вышивка сбоку более характерна для русских традиционных рубах).
"Это колоссальный ляп в работе команды президента, такой вариант действительно больше воспринимается как русская косоворотка",