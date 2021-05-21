Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Эпидемиолог: Ослабления ограничений оправданы только для вакцинированных

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Причиной того, что заболеваемость Covid-19 в Латвии существенно не снижается, является ослабление ограничений для невакцинированных людей, заявил на LTV эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

На вопрос о шагах, предпринятых властями для смягчения различных ограничений, он ответил, что ослабления ограничений оправданы только для людей, которые были вакцинированы, но не для общества в целом.

На вопрос, следует ли, например, отменить тесты на Covid-19 для привитых при возвращении из-за границы, Перевощиков ответил утвердительно. "Я думаю, что эта норма постепенно вступит в силу в нескольких странах", - спрогнозировал он.

Комментируя принятое в четверг вечером решение Сейма поручить правительству разработать процедуры, позволяющие вакцинированным и недавно переболевшим зрителям посещать матчи чемпионата по хоккею в Риге, Перевощиков пообещал, что SPKC сделает все возможное, чтобы помочь организаторам соревнований достичь максимальной безопасности.

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