Эпидемиолог: Ослабления ограничений оправданы только для вакцинированных

На вопрос о шагах, предпринятых властями для смягчения различных ограничений, он ответил, что ослабления ограничений оправданы только для людей, которые были вакцинированы, но не для общества в целом.

На вопрос, следует ли, например, отменить тесты на Covid-19 для привитых при возвращении из-за границы, Перевощиков ответил утвердительно. "Я думаю, что эта норма постепенно вступит в силу в нескольких странах", - спрогнозировал он.