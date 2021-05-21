Эпидемиолог: Ослабления ограничений оправданы только для вакцинированных

На вопрос о шагах, предпринятых властями для смягчения различных ограничений, он ответил, что ослабления ограничений оправданы только для людей, которые были вакцинированы, но не для общества в целом.
На вопрос, следует ли, например, отменить тесты на Covid-19 для привитых при возвращении из-за границы, Перевощиков ответил утвердительно. "Я думаю, что эта норма постепенно вступит в силу в нескольких странах", - спрогнозировал он.
Комментируя принятое в четверг вечером решение Сейма поручить правительству разработать процедуры, позволяющие вакцинированным и недавно переболевшим зрителям посещать матчи чемпионата по хоккею в Риге, Перевощиков пообещал, что SPKC сделает все возможное, чтобы помочь организаторам соревнований достичь максимальной безопасности.