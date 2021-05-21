Самоизоляцию не нужно соблюдать при въезде в Латвию из пяти стран

Самоизоляцию в настоящее время необходимо соблюдать при въезде в Латвию из страны, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет более 50 случаев на 100 000 жителей. Среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) только Ватикан, Исландия, Португалия и Мальта имеют более низкие показатели. Также этот показатель опустился ниже 50 и в Великобритании, составив 44,9 случая на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии должна по-прежнему соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Сан-Марино, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Ирландии и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо. 2

SPKC по-прежнему не рекомендует латвийцам выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска - в некоторых странах наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но и циркулируют другие штаммы этого вируса, которые еще не выявлены в Латвии.