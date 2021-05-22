За руль нельзя. Женщина не может продлить права, так как сидит на самоизоляции

Супруг женщины узнал, что у него положительный Covid-19, таким образом на самоизоляцию нужно было отправиться и Дите. Статус контактного лица не запрещает прогулки и поездки на собственной машине, однако Дита этой возможности оказалась лишена.

Сейчас Дите запрещено садиться за руль автомобиля, так как считается, что ее права недействительны. Женщина связалась со специалистами CSDD, чтобы выяснить, как лучше всего в данной ситуации поступать, однако помощи она так и не получила.

"Мне звонили из SPKC и сказали, что на личной машине можно выезжать, если необходимо, можно ехать в магазин. Точно нельзя пользоваться общественным транспортом, посещать общественные места. Звонила в CSDD, спрашивала, как поступать. Ответила, что не могу прийти, могу только тогда, когда закончится карантин. Но мне необходимо ездить на машине, возможно, это моя медитация. Я уже десять лет вожу машину каждый день, но сейчас я этого делать не могу", - рассказала Дита.

Диту смущает факт, что ни Министерства сообщения, ни CSDD уже более года, пока в мире бушует пандемия, не придумали решения для данной ситуации. 10

Bez Tabu обратилась с вопросами в Министерство сообщения, однако получила ответы, что комментарии дадут представители Дирекции безопасности дорожного движения. Передача отмечает, что работники CSDD следуют букве закона, тогда как у чиновников Минсообщения есть возможности инициировать изменения в правилах и законодательстве.

Правительства потенциального отступления от правил не обсуждало. Инициаторами должны быть специалисты Минсообщения.

"Конечно, правительство говорит, что безопаснее всего передвигаться на своем транспорте, поэтому мы и смотрим, как сохранить долгосрочную возможность перемещаться на своей машине. Если получаем напоминание, что через месяц закончится срок действия, уже сейчас и сразу меняем документ. Мы извиняемся перед человеком, если у него сложилась такая ситуация.

Нам надо следовать закону, у нас нет возможности продлить срок действия водительских прав", 10

- указала представитель CSDD Иева Берзиня.