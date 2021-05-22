Сб, 22.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron

Собрания болельщиков: нарушений пока не констатировано. Полиция, возможно, оценит видеоматериалы

Государственная полиция (VP) пока не возбуждала дела об административных правонарушениях за собрание болельщиков после победы Латвийской сборной по хоккею над Канадой, но не исключаются анализ видеоматериалов, полученных полицией, и применение возможных санкций.

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что в первый день чемпионата мира по хоккею Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией усилила контроль, следила за общественным порядком и безопасностью и давала профилактические указания.

Административные процессы в отношении нахождения болельщиков у "Арены Рига" и Radisson Blu Hotel Latvija не были возбуждены. Однако следует учитывать тот факт, что собрания зафиксированы с помощью имеющихся в распоряжении полиции технических средств, поэтому полиция еще оценит, не нарушили ли лица условия эпидемиологической безопасности.

В полиции отмечают, что во все дни чемпионата будет усилен полицейский контроль. Государственная полиция призывает население принимать во внимание все еще сложную эпидемиологическую ситуацию и болеть за латвийскую сборную в кругу семьи или на природе, соблюдая принцип двух домохозяйств до десяти человек.

Полиция также напоминает, что нарушения эпидемиологических правил, в том числе собрания, могут повлечь за собой штрафы от 10 до 2000 евро.

Как уже сообщалось, несколько сотен болельщиков сборной Латвии собрались в пятницу вечером возле "Арены Рига", чтобы поздравить латвийских хоккеистов с исторической победой над сборной Канады.

Также болельщики собрались у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где остановились участники чемпионата. Поклонники также посетили посольство Канады, куда возложили цветы.

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