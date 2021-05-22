Собрания болельщиков: нарушений пока не констатировано. Полиция, возможно, оценит видеоматериалы

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила агентству LETA, что в первый день чемпионата мира по хоккею Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией усилила контроль, следила за общественным порядком и безопасностью и давала профилактические указания.

Административные процессы в отношении нахождения болельщиков у "Арены Рига" и Radisson Blu Hotel Latvija не были возбуждены. Однако следует учитывать тот факт, что собрания зафиксированы с помощью имеющихся в распоряжении полиции технических средств, поэтому полиция еще оценит, не нарушили ли лица условия эпидемиологической безопасности.

В полиции отмечают, что во все дни чемпионата будет усилен полицейский контроль. Государственная полиция призывает население принимать во внимание все еще сложную эпидемиологическую ситуацию и болеть за латвийскую сборную в кругу семьи или на природе, соблюдая принцип двух домохозяйств до десяти человек.

Полиция также напоминает, что нарушения эпидемиологических правил, в том числе собрания, могут повлечь за собой штрафы от 10 до 2000 евро.

Как уже сообщалось, несколько сотен болельщиков сборной Латвии собрались в пятницу вечером возле "Арены Рига", чтобы поздравить латвийских хоккеистов с исторической победой над сборной Канады.