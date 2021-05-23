Вс, 23.05.2021
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Тихановская: "Ему может грозить смертная казнь!" Первые комментарии по ситуации с Романом Протасевичем

Светлана Тихановская ФОТО: REUTERS/Michele Tantussi

В аэропорту Минска совершил посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс, на борту которого был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Он задержан. Собрали первые комментарии Светланы Тихановской, Эдгара Ринкевича и других. Некоторые Telegram-каналы сообщили, что Протасевичу грозит смертная казнь, однако это не так.

По поводу ситуации с экстренной посадкой самолета высказались многие пользователи в интернете, в том числе и политики.

Комментарий Светланы Тихановской

По этому поводу высказалась Светлана Тихановская. Свое сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале.

"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - пишет Тихановская.

Светлана добавляет, что режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых Telegram-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Команда Тихановской уже сообщила в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и потребовала начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси и из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - считает Тихановская.

Комментарий министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича

По сложившийся ситуации также высказался министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Это совершенно недопустимо и противоречит международному праву. Самолет и все его пассажиры должны быть немедленно освобождены и должны продолжить свой путь к месту назначения. Международный ответ должен быть решительным и эффективным", - пишет в своем Twitter министр.

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Он также добавил, что в настоящее время МИД выясняет, находятся ли граждане Латвии на рейсе FR4978 самолета Ryanair Афины-Вильнюс, который по принуждению приземлился в Минске. Ринкевич подчеркнул, что в случае необходимости Латвия их поддержит.

Комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этими отвратительными действиями. Срочно требую освободить Романа Протасевича!" - заявил Науседа.

Комментарий советника Светланы Тихановской Франака Вячорки

"Лукашенко поднял истребитель Миг-29, а диспетчеры из минского аэропорта заставили самолет экстренно садиться в Минске", - рассказывает о задержании в столице Беларуси бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Роман Протасевич возвращался из Афин в Вильнюс, но самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. На данный момент МВД Беларуси подтвердило его задержание. Напоминаем, что на территории Беларуси Протасевичу выдвинуто обвинение по делу об организации массовых беспорядков.

Франак Вячорка утверждает, что самолет развернули за 10 минут до посадки в Вильнюсе. Он назвал задержание экс-главреда NEXTA "спецоперацией по личному поручению Лукашенко" и "местью за то, что такие смельчаки появляются среди белорусов".

Грозит ли Роману Протасевичу смертная казнь?

После того, как самолет Афины-Вильнюс совершил посадку в Минске многие Telegram-каналы начали написать о том, что Роману Протасевичу грозит смертная казнь, однако, как утверждает новостной портал TUT.by, это не так.

Как уже сообщалось ранее, Роман Протасевич, как и Степан Путило, был объявлен в межгосударственный розыск. Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, - ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) УК.

Как уточняет издание, что ни по одной их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания. Новостной портал TUT.by предполагает, что многих ввел в заблуждение тот факт, что Роман Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности из-за обвинения об организации массовых беспорядков.

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