Тихановская: "Ему может грозить смертная казнь!" Первые комментарии по ситуации с Романом Протасевичем

По поводу ситуации с экстренной посадкой самолета высказались многие пользователи в интернете, в том числе и политики.

Комментарий Светланы Тихановской

По этому поводу высказалась Светлана Тихановская. Свое сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале.

"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - пишет Тихановская.

Светлана добавляет, что режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых Telegram-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.

Команда Тихановской уже сообщила в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и потребовала начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси и из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - считает Тихановская.

Комментарий министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича

По сложившийся ситуации также высказался министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Это совершенно недопустимо и противоречит международному праву. Самолет и все его пассажиры должны быть немедленно освобождены и должны продолжить свой путь к месту назначения. Международный ответ должен быть решительным и эффективным", - пишет в своем Twitter министр. 2

Он также добавил, что в настоящее время МИД выясняет, находятся ли граждане Латвии на рейсе FR4978 самолета Ryanair Афины-Вильнюс, который по принуждению приземлился в Минске. Ринкевич подчеркнул, что в случае необходимости Латвия их поддержит.

Комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы

"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этими отвратительными действиями. Срочно требую освободить Романа Протасевича!" - заявил Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Комментарий советника Светланы Тихановской Франака Вячорки