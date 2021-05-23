Тихановская: "Ему может грозить смертная казнь!" Первые комментарии по ситуации с Романом Протасевичем

По поводу ситуации с экстренной посадкой самолета высказались многие пользователи в интернете, в том числе и политики.
Комментарий Светланы Тихановской
По этому поводу высказалась Светлана Тихановская. Свое сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале.
"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - пишет Тихановская.
Светлана добавляет, что режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых Telegram-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.
Команда Тихановской уже сообщила в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и потребовала начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси и из ICAO.
"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", - считает Тихановская.
Комментарий министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича
По сложившийся ситуации также высказался министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Это совершенно недопустимо и противоречит международному праву. Самолет и все его пассажиры должны быть немедленно освобождены и должны продолжить свой путь к месту назначения. Международный ответ должен быть решительным и эффективным", - пишет в своем Twitter министр.
Он также добавил, что в настоящее время МИД выясняет, находятся ли граждане Латвии на рейсе FR4978 самолета Ryanair Афины-Вильнюс, который по принуждению приземлился в Минске. Ринкевич подчеркнул, что в случае необходимости Латвия их поддержит.
Комментарий президента Литвы Гитанаса Науседы
"Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Белорусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этими отвратительными действиями. Срочно требую освободить Романа Протасевича!" - заявил Науседа.
Комментарий советника Светланы Тихановской Франака Вячорки
"Лукашенко поднял истребитель Миг-29, а диспетчеры из минского аэропорта заставили самолет экстренно садиться в Минске", - рассказывает о задержании в столице Беларуси бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.