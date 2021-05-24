airBaltic временно прекращает полеты над Беларусью

По словам министра, это решение не останется без последствий.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. 1

Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации. Знаю, что и Международная организация гражданской авиации запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу".

Линкайтс отметил, что официальных решений о прекращении полетов Belavia в Ригу не принято, но призвал пассажиров следить за актуальной информацией на сайте Международного аэропорта "Рига" и сайтах авиакомпаний.

"Ясно то, что ситуация в принципе неприемлемая, когда страна может решить - нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета. 1

Действия наших соседей идут в противоречие с международными конвенциями. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе, экономического плана. Это решение властей Беларуси вызовет последствия в будущем", - сказал Линкайтс в эфире программы "Домская площадь" .

В воскресенье, 23 мая, как только была получена противоречивая информация о перенаправленном в Минск рейсе Ryanair, airBaltic незамедлительно приняла решение, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Белоруссии, пока ситуация не прояснится, сообщила компания.

В airBaltic подчеркнули, что безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников - приоритет авиакомпании. 1

airBaltic действовала в соответствии с рекомендованными Европейским агентством авиационной безопасности мерами предосторожности при выполнении полетов над Белоруссией. Вчера, 23 мая, airBaltic распорядилась, чтобы рейсы BT410 из Риги в Одессу (Украина) и BT724 из Риги в Тбилиси (Грузия) не входили в воздушное пространство этой страны.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, следовавший маршрутом Афины - Вильнюс. На борту был белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом Беларуси в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали Telegram-канал Nexta, признанный в Беларуси экстремистским.