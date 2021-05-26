Ср, 26.05.2021
Это напоминало хорошо поставленный театр латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
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Кто вам платит? ⟩ Операция в небе, замена флага, высылка дипломатов: что дальше? Спецэфир по Беларуси

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича вызвала новый виток в и без того непростых отношениях между странами Запада и Беларусью.

Латвия заняла принципиальную позицию, критикуя "кровавого и неконтролируемого диктатора" Лукашенко, и демонстративно вывесила в Риге бело-красно-белый флаг. Беларусь незамедлительно выслала латвийских дипломатов, Латвия ответила тем же. Многие авиакомпании начали выстраивать маршруты в обход Беларуси. Европейский совет предложил запретить белорусским компаниям летать в Европу. Запрет уже ввели Франция и Великобритания, а Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью. И все это менее чем за три дня. Обсуждаем происходящее в спецэфире "Кто вам платит?".

Встречаемся здесь или на Facebook в 18:00!

Гости эфира:

  • Павел Свердлов - журналист, главный редактор "Еврорадио", бывший коллега Романа Протасевича;
  • Николай Халезин - режиссер, вынужденный покинуть Беларусь после выборов 2010 года;
  • Микита Чугай - белорус, живет в Латвии 13 лет.

Темы эфира:

  • Замена флага в Риге - комментарии, реакции, аргументы;
  • Реакция Запада на словах и на деле;
  • Перспективы Романа Протасевича;
  • Почему запретить "Белавиа" летать в Европу - плохая идея?

Задавайте вопросы, пишите комментарии, увидимся в эфире! 

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