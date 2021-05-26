Кто вам платит? ⟩ Операция в небе, замена флага, высылка дипломатов: что дальше? Спецэфир по Беларуси

Латвия заняла принципиальную позицию, критикуя "кровавого и неконтролируемого диктатора" Лукашенко, и демонстративно вывесила в Риге бело-красно-белый флаг. Беларусь незамедлительно выслала латвийских дипломатов, Латвия ответила тем же. Многие авиакомпании начали выстраивать маршруты в обход Беларуси. Европейский совет предложил запретить белорусским компаниям летать в Европу. Запрет уже ввели Франция и Великобритания, а Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью. И все это менее чем за три дня. Обсуждаем происходящее в спецэфире "Кто вам платит?".