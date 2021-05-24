В это Лиго рижане могут остаться без бесплатного проезда

Сегодня комитет по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы поддержал поправки к обязательным правилам самоуправления "О льготах в сети маршрутов городского общественного транспорта Риги", согласно которым в этом году и 1 января 2022 года не применяется пункт обязательных правил, определяющий, в какие дни проезд в общественном транспорте бесплатный.

Какие даты?

Таким образом, 4 мая, 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января и во время традиционного Праздника Риги за проезд в общественном транспорте столицы придется платить.

В то же время правила предусматривают, что исполнительный директор города имеет право своим распоряжением устанавливать, что в эти дни проезд в общественном транспорте является бесплатным. По мере улучшения эпидемиологической ситуации исполнительный директор сможет принять решение о бесплатном проезде в праздничные дни.

А как было раньше?

В прошлом году временная администрация Риги приняла решение, что в 2020 году общественный транспорт не будет бесплатным ни в один из праздников, отменив эту возможность во время Праздника Риги с 14 по 16 августа, 18 ноября, 31 декабря, а также 1 января этого года.

Это решение было принято для ограничения распространения Covid-19, чтобы не способствовать скоплению людей и увеличить дистанцию между пассажирами в общественном транспорте.

В свою очередь в этом году Рижская дума не приняла решение об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте 4 мая, но такое решение приняла исполняющая обязанности исполнительного директора Риги Элина Траутмане, 30 апреля издав распоряжение об изменении правил.

Комментарий министерства

Как пояснили агентству LЕТА в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), ни один нормативный акт не предусматривает для исполнительного директора самоуправления или другого должностного лица права своим распоряжением вносить поправки в обязательные правила самоуправления. Обязательные правила должны быть приняты думой. Аналогичное условие применяется к поправкам к обязательным правилам, которые должны быть подготовлены и рассмотрены на заседании думы, а затем направлены в VARAM для оценки и заключения.

Как пояснили в министерстве, особое исключение предусмотрено в разделе 24 -м закона о борьбе с распространением инфекции Covid-19, но оно не распространяется на процедуру подготовки и пересмотра обязательных правил.