Видео ⟩ От холодильника до ящика с хламом: как блогер Našķoties Зане навела порядок на кухне

Человек, который ежедневно очень много времени проводит на кухне, точно знает, как успешно навести и поддерживать в ней порядок. На свою кухню позволила заглянуть автор поваренной книги и блога "Лакомиться" (Našķoties) Зане Гревиня. Она поделилась ценными советами, чтобы на кухне все было на своих местах.

Приятно, если при входе на кухню виден порядок и чистота, но кухня не заканчивается видимыми поверхностями. Не только шкаф, ящики, а также холодильник заслуживают того, чтобы они были аккуратными и хорошо организованными, что делало работу на кухне более удобной, а пребывание в ней - приятнее. Зане Гревиня позволила заглянуть в уголки своей кухни, поделилась советами, как проще в них поддерживать порядок.

Порядок на полке для специй

Важно не забывать о полке для специй, содержимое которой следует периодически пересматривать. Это позволит убедиться о том, что специи не потеряли особенности вкуса и аромат.

"Я считаю, что очень удобно хранить специи в прозрачных банках, чтобы посмотреть, что в каждой из них. Кроме того, в закрытых баночках не могут поселиться пищевые насекомые, которые часто любят селиться в пакетах со специями, - говорит Зане.

У гурмана под рукой всегда есть молотый перец, хлопья чили, карри, порошок сладкой и копченой паприки, а также тмин. Зане напоминает: "Измельченные приправы быстрее теряют не только свой вкус, но и запахи, и их можно будет использовать в течение более короткого времени".

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video/TVNET

Однако не всегда все удается уложить в баночки, особенно если закуплены запасы. Пластиковые ящики IKEA - отличное подспорье в хранении неоткрытых упаковок, но их следует рассортировать - в одну коробку можно положить все необходимое для тортов и сладких блюд, а в другую - для соленых, чтобы все было под рукой и долго искать не было необходимости.

В ящике с "хламом" возможен порядок

На каждой кухне есть ящик, в котором есть все - от форм для выпечки до насадок для миксеров и пустых коробочек, и кажется, что там невозможно навести порядок? Такой ящик есть и у Зане "Лакомки", у которой недостатка в вещах нет, но со временем ей удалось и там порядок.

ФОТО: TVNET

Зане объясняет, что первым шагом, чтобы навести порядок, было разделение ящика на более мелкие области. Здесь также помощь приходят ящики, куда вы можете положить определенные предметы, например, все насадки для ручного блендера.

"Со временем я поняла, что самое главное - определить для каждой вещи свое место, а не делить его с другими. Тогда порядок будет сохраняться дольше, - объясняет гурман.

Порядок в холодильнике - не только практично, но и экономично

Последний год научил многих из нас делать покупки реже и дольше. В том числе и Зане. Но все это пришло с некоторыми новыми навыками - способностью дольше сохранять продукты свежими, оценивать их, а не выбрасывать.

Крышки, которые можно закрывать, очень помогают. Когда Зане покупает свежий шпинат или рукколу, она перекладывает зелень в отдельные ящики. В результате они дольше остаются свежими.

ФОТО: TVNET

Прозрачные коробочки позволяют сразу привести холодильник в порядок. В них хорошо видно, что находится внутри, а также их быстро и легко можно помыть в посудомоечной машине после опустошения.

В холодильнике, как и на кухне, у всего есть свое место. Овощи и фрукты хранятся в предусмотренном для них ящике. Для продуктов меньшего размера идеально подходят коробочки для хранения продуктов IKEA - все на месте и не может "убежать" в другой угол ящика, создавая хаос.

Загляните на кухню Зане Гревини:

В IKEA Вы можете найти ряд различных кухонных органайзеров, которые позволят вам навести порядок на полках, ящиках и холодильнике. Если вы все еще планируете свою кухню, либо хотите улучшить существующую, то вам поможет бесплатный онлайн-планировщик IKEA. Он позволяет выбирать и тестировать различные решения, рассчитывать необходимый бюджет и виртуально сравнивать разные варианты, даже не покидая дом.