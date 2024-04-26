Эвика Силиня рассказала, кто отвечает за ее внешний вид

На вопрос, как себя ощущает женщина в латвийской политике, Силиня ответила: "Как и на всех позициях, здесь те же вызовы, что и для мужчин. Здесь, я думаю, нет никакой разницы, только у женщин есть много других побочных проблем, о которых, возможно, никто не думает ежедневно".

Премьер-министр призналась, что ей часто задают вопрос, есть ли у нее свой стилист. "У меня нет ни стилиста, ни парикмахера по утрам, потому что время начала рабочего дня очень раннее. Никто не придет ко мне в шесть или пять утра, чтобы сделать мне прическу. Такова реальность, и это определенно требует от женщины большей дисциплины - вставай раньше, собирайся, одевайся, придумывай, какой наряд надеть.

Я понимаю, что мужчины меняют галстуки, а мы меняем наряды", - отмечает Силиня.

Она продолжает: "Я думаю, что сейчас хорошее время для женщин-лидеров заняться политикой, потому что сейчас это воспринимается очень позитивно в разных, скажем так, мировых перспективах. В Европе мы четыре лидера из 27". На шутку ведущего программы Яниса Шипкевича о том, что потенциальные лидеры, подойдя к шкафу с утра, думают "нечего надеть", Силиня отвечает: "Нет, это не так. Каждый вечер приходится думать, что надеть утром. Конечно, дисциплина должна быть высокая, никаких заминок быть не может".

Программу целиком можно послушать и посмотреть здесь!

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