Саманта Тина о хейтерах и жизни после победы в шоу

Возникает ли ощущение пустоты, когда шоу заканчивается и актеров больше нет в кадре? "Я никогда не забуду эту дату, это было 16 мая, и моя победа была заключительной. Мы, участники, все стояли и думали - неужели всё? Что нам теперь делать? Пора домой? Мы победили. Мы больше не будем ложиться спать вместе? Между участниками сложились очень близкие и теплые отношения.

Было ощущение, близкое к тому, как будто тебя выбросили из лодки. Первые две недели были очень трудными, потом ты наконец добираешься до социальных сетей. Огромное спасибо создателям шоу за то, что они оградили нас от социальных сетей, забрали наши телефоны и помогли нам сосредоточиться. Когда мы наконец добрались до социальных сетей, мы начали читать все о себе. Вроде ты победил, ты ближе к своей мечте и вдруг читаешь комментарии и просто падаешь вниз.

Я помню, как звонила маме и спрашивала: почему я так ненавистна всем. Я не могла этого понять. Я же хотела только петь", - делится ощущениями о времени после завершения шоу Саманта.

И сейчас Саманта придерживается мнения, что невозможно угодить всем. Вместе с популярностью приходят и нелестные комментарии. "Я не думаю, что так должно быть, но это неотъемлемая часть. Как только ты становишься более заметным, ты не не нравишься многим, и они это высказывают. Я приняла это как другую сторону медали. Либо ты смиришься с этим, либо уходи", - говорит она.

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