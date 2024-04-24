ФОТО ⟩ Ринкевич посетил чету Фрейбергов в их загородном доме

Как уже сообщалось, в конце марта Вике-Фрейберга и ее муж вынуждены были на время покинуть Ригу. Это связано с тем, что в доме на улице Бривибас, где они проживают, сломался лифт. Ремонтные работы могут занять около трех месяцев, поэтому супруги решили поехать в свой загородный дом, чтобы не только наслаждаться природой, но и заниматься писательством.

В минувшую субботу их навестил президент Эдгар Ринкевич. "Спасибо Вайре Вике-Фрейберге, Иманту Фрейбергу, господину Мурису и госпоже Белле за тёплый приём и приятные беседы в Иванде!" - вернувшись в Ригу, поблагодарил хозяев Ринкевич. Мурис и Белла - это питомцы экс-президента.

Бывший и действующий президент, вместе со своими спутниками во главе с котом Мурисом отправились на прогулку по окрестностям - обогнули двор, прошлись по опушке леса, лугу, к пруду.

Благодаря визиту Эдгара Ринкевича у нас появилась возможность посмотреть, как устроен сельский дом Фрейбергов.

Недвижимость в Ивандской волости Кулдигского края экс-президент приобрела в 2007 году.

Подробнее читайте в номере издания Kas Jauns от 23 апреля.

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