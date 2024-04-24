"Это был выбор Тоомаса". Иева Ильвес впервые рассказала о разводе с экс-президентом Эстонии

Декабрьское сообщение о разводе пары, о котором Ильвес рассказала в Facebook, было неожиданным.

Что произошло на самом деле? "Об этом нелегко говорить, и многие вещи не хочется обсуждаться публично. Мы не нашли способ решить наши проблемы, которые назревали уже много лет. Возможно, работа в Украине тоже сыграла свою роль, поскольку требовала от меня огромных усилий и ресурсов и я не могла найти время для того, чтобы все были счастливы. Может быть, это стало последней каплей? Но это только моя версия...

Но ясно, что за эти годы я так и не обрела свою настоящую вторую половинку.

У меня такое ощущение, что я вышла замуж за президента и Тоомас оставался им и в браке. Конечно, это титул на всю жизнь, но мне важно видеть рядом не президента, а спутника жизни. Этого мне не хватало все годы. Мы много об этом говорили.



Меня отличает упрямство и сумасшедшая выдержка, которые я пронесла сквозь года. Я хорошо сдерживала себя, поэтому снаружи фасад выглядел довольно прилично, и это декабрьское сообщение в соцсети, возможно, стало для некоторых шоком. Для меня это, конечно, шоком не было. И это был выбор Тоомаса, а не мой. У меня была решимость, выдержка и вера в то, что я смогу пройти все до конца и что люди могут найти решение, если постараются. Но Тоомас в какой-то момент решил прекратить это. Тоомас чувствовал, что у него есть другие возможности, и ему нужна была свобода действий. За последний год произошло много вещей, которые были для меня неприемлемы с моральной точки зрения. В какой-то момент я поняла, что это все не совсем справедливо по отношению ко мне. И именно я обратилась в суд, потому что мы не смогли прийти к общему знаменателю.

Брак пока не расторгнут, все идет достаточно тяжело, и некоторые вопросы придется решать в суде. Я надеюсь, что в демократическом обществе будет справедливый суд.

Мне самой жаль, и я знаю, что начало было похоже на сказку. Но у каждого есть предел".

Больше информации - в журнале Ieva от 24 апреля.

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