Диджей из Латвии [Ex] da Bass продолжает сотрудничество с зарубежными артистами

Песня выдержана в лучших традициях современной коммерческой танцевальной музыки Латвии и Финляндии. Вокальные партии принадлежат финской певице и автору песен Joanna (Joanna Heikkinen), чей голос имеет определенное сходство с одной из самых популярных певиц современности в мире - Dua Lipa.

"С Devinity меня познакомили на вечеринке в Хельсинки, Финляндия, куда в рамках своего предыдущего музыкального сотрудничества я поехал выступать со всемирно известным испанским диджеем, победителем EDMA 2024 в номинации "Лучший ремиксер года" - Sak Noel. Джоэлу всего 24 года, но на музыкальных стриминговых платформах его музыкальные произведения прозвучали уже более 10 миллионов раз. Также стоит упомянуть тот факт, что он сотрудничал с такими великолепными представителями танцевальной музыки, как Calvo, Dazz и Viva La Panda. И это только начало! Свои записи он описывает как сочетание поп- и танцевальной музыки, которые точно подойдут как радиостанциям, так и танцевальным клубам.

Поговорив пару часов, мы пришли к выводу, что находимся на одной волне, и решили, что в будущем нам стоит записать совместную песню. Вот и она! Deja Vu - энергичная, воздушная, летняя и "прилипчивая" песня, которая подойдет и для радиоэфира, и для жарких пляжных вечеринок и больших фестивалей.

Это уже третий сингл [Ex] da Bass в этом году, и я подозреваю, что он не будет последним, поскольку в работе есть еще несколько интересных проектов", - говорит [Ex] da Bass.

Видео: Devinity x [Ex] da Bass - Deja Vu [YOUTUBE VIDEO]

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!