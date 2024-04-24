ФОТО И ВИДЕО ⟩ От района до Арены! Состоялась премьера фильма-концерта рэпера Озолса

Посетители премьеры смогли лично встретиться как с продюсерской командой фильма, так и с артистами, принимавшими участие в прошлогоднем большом концерте Озолса.

Фильм-концерт "От района до Арены" позволит зрителям принять участие в самом впечатляющем шоу за двадцать лет творческой деятельности Озолса, вернуться к ощущениям вечера 28 декабря 2023 года в "Арена Рига", а также увидеть крупнейшее латвийское хип-хоп-событие прошлого года.

Каковы самые важные вехи на пути "От района до Арены"?

Создатель и режиссер "От района до Арены" Роландс Рекке собрал не только более чем двадцатилетний опыт музыкального творчества Озолса, но также комментарии и мнения музыкантов и современников, принимавших участие в большом концерте.

В свою очередь, звукорежиссер шоу Дидзис Симанович увековечил и обработал живое выступление артистов. В записи концерта последовательно проходят основные моменты шоу. Оно состоит из двух частей, первая из которых посвящена выступлению с биг-бэндом Латвийского радио и Кристиной Праулиней, а вторая часть ярко раскрывает природу жанра хип-хоп и ретроспективу самых ярких творений.

Вместе с Озолсом на большой сцене выступают Донс, Густаво, Čižiks, ansis, rolands če, Prusax, xantikvariāts, Steps, Hotte, Kurts, Edavārdi, Rick Feds, Niklāvz и DJ PM2AM.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!