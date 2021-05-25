Опасная ситуация: внезапно разрушилась стена дома на улице Авоту

В понедельник утром территорию вокруг улицы Авоту потряс громкий шум, а через мгновение в воздухе поднялось облако пыли. Обрушилась внешняя стена на улице Авоту 28. Здание разобрали. Часть стены упала на стоящие рядом строительные леса, повредив их. Рядом находились не только строители, но и пешеходы, но, к счастью, они не пострадали от обломков.

Представители компании, проводившей работы по сносу, не захотели комментировать инцидент на камеру. Только за кадром упомянули, что все согласовано с ответственными органами. Сразу после инцидента Строительное управление города Риги направило своих представителей на объект, чтобы проверить, действительно ли ничего не было нарушено.

"Сегодня в ответ на поступившую информацию об обрушении фасадной стены дома по улице Авоту, 28, сотрудники строительной инспекции оперативно осмотрели объект, отметив, что проводятся работы по демонтажу конкретного здания. Они ознакомились с документацией, которая имеется в бухгалтерии и выяснили, что демонтаж здания согласован.

Однако, осмотрев строительную площадку и изучив строительные решения, выяснили, что в документации отсутствует рабочий проект, в котором необходимо более подробно отразить методику демонтажа, в том числе организацию пешеходного потока", - поясняет Эдгар Бутанс, представитель Стройуправы Риги.

Выявленные нарушения достаточно значительны, чтобы прекратить демонтажные работы на данном объекте. Строительное управление обратилось к коммерсанту с просьбой подготовить и представить на согласование проект выполнения работ, более того, его необходимо зарегистрировать в базе данных строительной информации.

Кроме того, дополнительно принято решение о денежном штрафе, учитывая то, что в принципе демонтажные работы проводились вопреки решениям строительного проекта.