Написала лишь "Мама". Что известно о россиянке Софье Сапеге, задержанной вместе с Романом Протасевичем

"Мама": подробности задержания

Роман и Софья отдыхали в Греции и возвращались в Вильнюс, однако их самолет в сопровождении истребителя зашел на посадку в Минске после сообщения о бомбе на борту.

Согласно словам матери Софьи Анны Дудич в беседе с BBC, дочь успела ей написать в WhatsApp лишь слово "мама".

Сейчас Сапега, гражданка России, находится в СИЗО на Окрестина. К ней не допускают адвоката, а консул пока не приезжал. В чем ее обвиняют - так и неизвестно.

"Для нас важно, чтобы поняли, что наш ребенок - это обычная студентка, обычная девушка, которая просто встречалась с Романом Протасевичем. Не более того. Чтобы люди это услышали. Я надеюсь, наши власти в этом разберутся - и органы нам помогут, и наша власть нас не оставит. И российская, и белорусская", - сказала BBC ее мама.

Она была аполитичной

Насколько известно, Сапега не принимала участия в политических акциях, не была журналистом.

По словам обоих родителей девушки, Роман и Софья встречались как минимум последние полгода. Лично мама с Романом не была знакома, но знала о поездке в Грецию.

"Что касается Протасевича, отношения у них были сложные, насколько я знаю, но дочь со мной не делилась обстоятельствами, подробностями этих отношений",

- сказал Андрей Сапега, отец девушки.

Софья родилась во Владивостоке, но с восьми лет вместе с матерью жила в Беларуси - в городе Лида. В Литве у Сапеги был временный вид на жительство: девушка училась в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе на факультете международного права. Через месяц у нее должна была пройти защита диплома.

"Накануне мы с дочкой созванивались, она говорила: "Мама, все замечательно. Я лечу домой, буду дальше продолжать писать свой диплом. Оканчивать университет", - рассказала Анна Дудич порталу TUT.BY.

В свою очередь, Telegram-канал "Подъем" сообщает, что параллельно с учебой в Вильнюсе Софья проходила практику на польском телеканале Белсат, который вещает по большей части на белорусском языке.

Максимас Милта, глава отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета, рассказал, что одногруппники и преподаватели Сапеги отзываются о ней лишь положительно.

Одногруппник Софьи, пожелавший остаться анонимным, тоже подтвердил BBC, что девушка аполитична, но "переживала за судьбу родных для себя стран". Он предположил: