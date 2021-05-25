Новый главный враг. Чем известен Роман Протасевич, против которого Беларусь провела международную операцию

Nexta нельзя назвать самым точным и объективным СМИ Беларуси. Редакция часто публиковала непроверенную информацию (например, о том, что в Беларусь вошел российский спецназ; реакция на эту новость была огромной, но она оказалось неправдой). Канал не скрывал своих симпатий к протестующим и своей неприязни к Лукашенко и силовикам.

Создатель Nexta Степан Путило в интервью Юрию Дудю сам говорил, что он занимается контрпропагандой - в ответ на пропаганду властей. Но именно такой подход оказался близок самим участникам акций.

"Пять или шесть" уголовных дел

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Степан Путило еще после школы уехал учиться в польский вуз. Роман Протасевич уехал в Польшу в конце 2019 года, а в январе 2020-го попросил в Варшаве политическое убежище на том основании, что его преследуют силовые структуры.

Протасевич немного предвосхитил события: в 2018 году на него действительно пытались завести уголовное дело по статье об оскорблении президента - один из роликов на YouTube Nexta назывался "Лукашерлок", но проверка оскорбления в этом слове не нашла.

По-настоящему Протасевича начали преследовать после начала массовых протестов. Сам он в интервью Би-би-си говорил, что против него возбуждено "пять или шесть" уголовных дел, и он уже точно не помнит, по каким статьям.

Официально известно, что Протасевича обвинили по трем статьям УК Беларуси в ноябре 2020 года. Это организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни. Первая из них - самая серьезная, за нее можно получить до 15 лет тюрьмы.

Помимо этого КГБ Беларуси включила Протасевича и Путило в список лиц, которые, возможно, причастны к террористической деятельности. За терроризм в Беларуси полагается смертная казнь, но официально это обвинение против журналиста не выдвинуто.

ФОТО: AFP

Журналистов обвинили в межгосударственный розыск, Беларусь потребовала у Польши выдать их, но польская сторона даже не ответила на это требование. Опасаясь похищения, Протасевич часто менял места жительства и соблюдал другие меры предосторожности - старался не ходить по улицам один, не выходил из дома в темное время суток.

Власти Беларуси не умеют блокировать телеграм-каналы, поэтому все той же осенью 2020 года суд признал Nexta экстремистским сайтом. Экстремистской признана даже его символика - белая буква N на черном фоне. Это значит, что любой гражданин страны, который сделает репост сообщения Nexta, может попасть под административное и уголовное преследование.

В августе 2020 года родители Протасевича переехали жить к нему. 4 мая 2020 года Александр Лукашенко подписал указ о лишении воинских званий тех силовиков, кто поддержал протесты. Среди них был и Дмитрий Протасевич, подполковник запаса, многолетний участник парадов на 9 мая, награжденный медалью за 29 лет безупречной службы.