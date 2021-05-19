Чт, 20.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть себя "они"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская актриса и певица Деми Ловато призналась, что идентифицирует себя как небинарную персону - человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. Об этом они объявили в своем Twitter-аккаунте.

"Последние полтора года я занималась собой и пришла к выводу, что идентифицирую себя как небинарную персону",

- сказали Ловато.

В видео Ловато просят теперь использовать по отношению к себе местоимение "они", поскольку они считают, что подобное обращение сможет помочь выразить изменчивость в их гендерной репрезентации.

Они отмечают, что пока еще учатся быть собой и не считают себя экспертом в этом вопросе. Ловато выпустят серию роликов, в которых побеседуют с другими небинарными персонами об их гендерной идентичности.

В свою очередь, поклонники певицы обратили внимание на то, что сами Ловато в обращении говорят о себе, используя местоимение "я", отмечая, что тогда следовало бы использовать "мы".

В конце марта Ловато в подкасте Джо Рогана объявила себя пансексуалкой.

"Я не знаю, сложится ли у меня что-нибудь с мужчиной, поэтому не знаю, забеременею ли когда-нибудь. Я сейчас флюидна, и из-за этого я долго скрывалась", - призналась она.

Напомним, в январе этого года Тильда Суинтон призналась, что идентифицирует себя как квир-персону. В свою очередь, в декабре прошлого года каминг-аут совершил актер Эллиот Пейдж, которого раньше звали Эллен.

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