Деми Ловато совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть себя "они"

"Последние полтора года я занималась собой и пришла к выводу, что идентифицирую себя как небинарную персону",

- сказали Ловато.

В видео Ловато просят теперь использовать по отношению к себе местоимение "они", поскольку они считают, что подобное обращение сможет помочь выразить изменчивость в их гендерной репрезентации.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Они отмечают, что пока еще учатся быть собой и не считают себя экспертом в этом вопросе. Ловато выпустят серию роликов, в которых побеседуют с другими небинарными персонами об их гендерной идентичности.

В свою очередь, поклонники певицы обратили внимание на то, что сами Ловато в обращении говорят о себе, используя местоимение "я", отмечая, что тогда следовало бы использовать "мы".

В конце марта Ловато в подкасте Джо Рогана объявила себя пансексуалкой.

"Я не знаю, сложится ли у меня что-нибудь с мужчиной, поэтому не знаю, забеременею ли когда-нибудь. Я сейчас флюидна, и из-за этого я долго скрывалась", - призналась она.