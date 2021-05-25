Беларусь опубликовала фрагмент переговоров экипажа Ryanair с диспетчерами

Напомним, лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, на борту которого находились сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, 23 мая был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе. В итоге на борту самолета не нашли ничего подозрительного. Авиалайнеру разрешили вылететь из Минска после нескольких часов в аэропорту. Однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет. Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь.

Согласно опубликованной Беларусью информации, в 9:30 23 мая диспетчеры Минского аэропорта сообщили пилотам самолета, что согласно полученной от служб безопасности информации, на борту самолета находится бомба, которую планируется взорвать над Вильнюсом.

После этого диспетчер рассказал, что информация о взрывчатке в самолете была передана электронно в несколько аэропортов. Кроме того, диспетчер предложил экипажу совершить вынужденную посадку в Минске.

В свою очередь пилот Ryanair спросил у диспетчера, кто именно рекомендовал совершить вынужденную посадку - авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин, аэропорт Вильнюса или аэропорт Минска.

"Это наша рекомендация", - ответил диспетчер.

В момент, когда самолету в воздушном пространстве Беларуси приказали изменить курс, он находился ближе к Вильнюсу, чем к Минску. Чтобы добиться того, чтобы самолет направился в аэропорт Минска, его сопровождал истребитель белорусских ВВС.

Опубликованный фрагмент переговоров заканчивается в момент, когда пилот с диспетчером обсуждают технические параметра посадки.

Напомним, государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги.