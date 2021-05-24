Пропавшие пассажиры и ХАМАС: факты и несостыковки в инциденте с самолетом Ryanair в Беларуси

Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

По данным источников BNS,

еще два из оставшихся в Минске - граждане этой страны.

Какова их связь с инцидентом, пока не раскрывается.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции в понедельник ответила, что не может предоставить эти данные, так как "это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием".

"Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву", - сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие самолетом люди рассчитывать на компенсации. Глава правительства сказала, что это может выясниться после расследования.

Белорусские власти зачитали сообщение о бомбе на борту того самого самолета. Его якобы угрожал взорвать ХАМАС

Сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair, было прислано от имени движения ХАМАС, заявил директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, пишет "Медуза" со ссылкой на Onliner.by.

По словам Сикорского, письмо, которое пришло на электронную почту аэропорта, звучало так:

Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом… 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.

По словам Сикорского, белорусские диспетчеры сообщили экипажу самолета об угрозе, после чего экипаж решил совершить посадку в Минске. Чиновник упомянул, что "никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было".

Командующий военно-воздушными силами вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб заявил, что истребитель МиГ-29 был поднят уже после того, как экипаж самолета развернул его в сторону Минска, пишет Tut.by.

Движение ХАМАС и власти Израиля, после примерно двух недель взаимных обстрелов, договорились о прекращении огня еще 20 мая, т.е. за три дня до посадки самолета Ryanair в аэропорту в Минске.

История

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.