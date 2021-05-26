Ср, 26.05.2021
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Полиция выявила в Латгалии преступную группировку, хранящую незаконное огнестрельное оружие

ФОТО: Zane Bitere / LETA

На прошлой неделе, проводя оперативные мероприятия в Резекненском и Риебинском краях, полиция выяснила причастность нескольких лиц к незаконному обороту огнестрельного оружия, сообщает представитель Управления Государственной полиции Латгальского региона, Ласма Курсите.

В результате нескольких обысков в зданиях, которые принадлежат мужчине 1949 года рождения, были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся:

  • пистолет Макарова,
  • карабин,
  • 63 патрона к огнестрельному оружию разного калибра,
  • 54 литра алкогольного напитка неизвестного происхождения, из которых 40 литров, вероятнее всего, спирт.

Для определения точного количества и состава изъятых веществ проведена необходимая экспертиза.

По имеющейся у полиции информации, огнестрельное оружие предназначалось для продажи организованной преступной группой.

Что грозит?

Задержанному грозит уголовная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 233 Уголовного закона за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, передачу огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов для огнестрельного оружия, энергетического пневматического оружия или взрывного устройства. Им грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, временного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

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