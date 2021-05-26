Полиция выявила в Латгалии преступную группировку, хранящую незаконное огнестрельное оружие

В результате нескольких обысков в зданиях, которые принадлежат мужчине 1949 года рождения, были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся:

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