В здании Сейма во время сильного дождя залило помещение
Утром в среду во время сильного дождя в Риге в доме на улице Екаба, 16, в одном помещении была констатирована протечка воды, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.
Утром в среду во время сильного дождя в Риге в доме на улице Екаба, 16, в одном помещении была констатирована протечка воды, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.
Утром на заседании комиссии по образованию, культуре и науки ее председатель Арвилс Ашераденс проинформировал участников о произошедшем "потопе" в помещении комиссии.
В пресс-службе Сейма подтвердили, что ситуация под контролем и в остальных помещениях парламента все в порядке.
Кроме того, отмечается, что повреждений мебели или компьютерной техники не констатировано, поэтому работа комиссии не нарушена.
Напомним, с вечера вторника до 15 часов среды количество осадков как в центре столицы, так и в Даугавгриве достигло 29 миллиметров.
Это соответствует 54% от месячной нормы. С 1 мая количество дождя в центре Риги достигло 87 миллиметров или 165% от месячной нормы.
Еще больше осадков в последние сутки зарегистрировано на наблюдательной станции на Колке - 42 миллиметра.
В среду во второй половине дня по всей стране наблюдаются кратковременные осадки, местами дождь очень сильный и сопровождается грозой и градом.
В реках снова начал повышаться уровень воды.
Метеорологи предупреждают о грозе и сильны ливнях с градом в Риге
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждают о грозе с сильными ливнями и градом в Риге.
Как сообщили в метеоцентре, сильная гроза ожидается в столице в ближайшие три часа.
VUGD напоминает, что во время грозы нужно соблюдать осторожность и избегать открытых мест. Сильные порывы ветра могут переносить по воздуху сломанные ветки деревьев, незафиксированные предметы и обломки. Также возможно локальное затопление низких мест.
VUGD предупреждает, что во время сильной грозы по возможности нужно искать убежища в помещении.