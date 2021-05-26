В здании Сейма во время сильного дождя залило помещение

Утром на заседании комиссии по образованию, культуре и науки ее председатель Арвилс Ашераденс проинформировал участников о произошедшем "потопе" в помещении комиссии.

В пресс-службе Сейма подтвердили, что ситуация под контролем и в остальных помещениях парламента все в порядке.

Кроме того, отмечается, что повреждений мебели или компьютерной техники не констатировано, поэтому работа комиссии не нарушена.

Напомним, с вечера вторника до 15 часов среды количество осадков как в центре столицы, так и в Даугавгриве достигло 29 миллиметров.

Это соответствует 54% от месячной нормы. С 1 мая количество дождя в центре Риги достигло 87 миллиметров или 165% от месячной нормы.

Еще больше осадков в последние сутки зарегистрировано на наблюдательной станции на Колке - 42 миллиметра.

В среду во второй половине дня по всей стране наблюдаются кратковременные осадки, местами дождь очень сильный и сопровождается грозой и градом.

В реках снова начал повышаться уровень воды.

Метеорологи предупреждают о грозе и сильны ливнях с градом в Риге

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждают о грозе с сильными ливнями и градом в Риге.

Как сообщили в метеоцентре, сильная гроза ожидается в столице в ближайшие три часа.

VUGD напоминает, что во время грозы нужно соблюдать осторожность и избегать открытых мест. Сильные порывы ветра могут переносить по воздуху сломанные ветки деревьев, незафиксированные предметы и обломки. Также возможно локальное затопление низких мест.