Правительство в июне планирует вернуться к очным заседаниям
На следующей неделе, 1 июня, Кабинет министров может провести первое очное заседание с начала пандемии Covid-19, сообщил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш.
На следующей неделе, 1 июня, Кабинет министров может провести первое очное заседание с начала пандемии Covid-19, сообщил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Учитывая, что большинство министров вакцинированы от Covid-19, глава правительства предложил созвать очное заседание.
На следующей неделе, 1 июня, 11 членов правительства встретятся очно, а три министра будут участвовать в заседании удаленно.
8 июня на очном заседании смогут присутствовать уже 13 министров, и только один из них примет участие в заседании правительства удаленно.
С 15 июня все члены правительства будут полностью вакцинированы и смогут принимать участие в очных заседаниях.
Между тем Сейм пока не думает о возвращении к очной работе. Учитывая, что процесс вакцинации является добровольным, количество привитых депутатов неизвестно. Кроме того, в Сейме есть работники, технический персонал, на заседания комиссий приходят авторы законопроектов, эксперты и др.
"Без сомнения, проведение заседаний Сейма и комиссий дистанционно - это исключительное решение, но оно позволяет продолжать непрерывную работу парламента даже в условиях, когда из-за эпидемиологической безопасности и ограничений депутаты не могут проводить встречаться лично", - заявили в пресс-службе парламента.