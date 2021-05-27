Правительство в июне планирует вернуться к очным заседаниям

Учитывая, что большинство министров вакцинированы от Covid-19, глава правительства предложил созвать очное заседание.

На следующей неделе, 1 июня, 11 членов правительства встретятся очно, а три министра будут участвовать в заседании удаленно.

8 июня на очном заседании смогут присутствовать уже 13 министров, и только один из них примет участие в заседании правительства удаленно.

С 15 июня все члены правительства будут полностью вакцинированы и смогут принимать участие в очных заседаниях.

Между тем Сейм пока не думает о возвращении к очной работе. Учитывая, что процесс вакцинации является добровольным, количество привитых депутатов неизвестно. Кроме того, в Сейме есть работники, технический персонал, на заседания комиссий приходят авторы законопроектов, эксперты и др.