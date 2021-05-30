Инженер на шпильках о том, чем планирует заниматься на пенсии и как на его стиль повлияла Меган Маркл

Впервые о Брайане громко заговорили в прошлом году, когда Daily Mail посвятил ему свой материал. В публикации говорилось, что американец, который сейчас проживает в Германии, начал носить обувь на каблуках еще во время учебы в колледже, а в 2016 году он стал уже надевать и юбки на работу.

У Марка есть профиль в Instagram, там он периодически публикует фотографии своих нарядов. Ранее его аккаунт едва насчитывал 50 тысяч подписчиков, но сейчас на него подписаны свыше 500 тысяч пользователей.

О первом выходе в юбке, или У одежды нет гендера

Брайан не раз признавался, что волновался, впервые придя на работу в юбке [Марк - инженер в компании по производству робототехники]. Но уже совсем скоро он осознал, что "подавляющее большинство людей на самом деле не обращают внимания на то, во что одеты окружающие".

Американец сочетает мужские предметы гардероба с женскими, чтобы показать всем, что одежда не имеет гендера. Марк добавляет, что у него есть право носить все что угодно.

В прошлом году Брайан назвал себя "гетеросексуальным счастливым в браке парнем, который любит машины марки Porsсhe, красивых женщин и носить каблуки и юбки".

В этом году в интервью для русской версии Harper's Bazaar он немного изменил формулировку: "Я - гетеросексуальный цисгендерный мужчина, который любит носить женскую одежду. И я не хочу казаться тем, кем не являюсь, или создавать о себе ложное впечатление". Он также признался, что окружающим трудно принять то, что внешний вид Марка не связан с его сексуальной ориентацией.

Чем еще занимается Брайан?

Помимо работы инженером и ведения личного блога, Марк является тренером детской футбольной команды. По его словам, "едва ли кто-то из родителей детей когда-либо видел их наставника в его нарядах", ведь на тренировки он одевается соответственно.

Кем он вдохновляется?

Марк признался, что на его стиль повлияла героиня Меган Маркл, которую та играла в сериале "Форс-мажоры":

"Она постоянно носила строгие блузки с юбками-карандаш. И тогда я подумал, что могу адаптировать этот образ под себя!".

Планирует ли заниматься модельным бизнесом?

Еще некоторое время назад сам Марк даже подумать не мог, что его затянет мир моды, но с тем, как к нему пришла популярность - пришли и съемки в кампаниях модных брендов. Например, в кампании Balenciaga. По признанию самого Марка, он скоро собирается на пенсию и совсем не исключает того, что проведет это время, зарабатывая на жизнь моделингом.

Что никогда не наденет Брайан?