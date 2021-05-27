Только калории! 5 продуктов-рекордсменов, которые не содержат питательных веществ

Если хотите позаботиться о своем здоровье и красоте, вот продукты, от которых следует полностью отказаться.

Сладкие напитки

Газированные напитки и фруктовые соки в тетрапаках - ярчайший пример бесполезных продуктов. В них много сахара (или искусственных подсластителей, если речь идет о "диетических" напитках), а других полезных веществ практически нет. Регулярное употребление таких напитков может существенно повысить риск сердечных заболеваний, ожирения, нарушений эндокринной системы, предупреждает портал Good house.

Консервированные фрукты

Свежие фрукты - важная часть здорового питания. В них много антиоксидантов, которые помогают бороться с опасными свободными радикалами, а также много полезных углеводов, витаминов и микроэлементов. Ценны также сушеные и замороженные фрукты, но не консервированные, так как их чаще всего хранят в сахарном сиропе. В результате вместо полезных фруктов вы получаете много сахара, что однозначно вредно.

Фруктовый лед и сладкие соки

Популярное летнее блюдо, которое так приятно освежает в жару, но, приглядевшись, становится понятно, что они не такие уж безопасные: они содержат огромное количество сахара, приправленного искусственными красителями и ароматизаторами. Если вы очень любите фруктовый лед и не готовы отказываться от него, отдавайте предпочтение натуральным замороженным сокам, а еще лучше - выбирайте качественное мороженое.

Кофейные напитки

Вам кажется, что пьете улучшенный кофе, а ваше тело получает столько же калорий (в основном пустых), как если бы вы съели десерт. Сладкие кофейные напитки - frappuccino или macchiato - содержат гораздо больше сахара, жиров и пустых углеводов, чем любой прием пищи на обед или ужин. Если вы не в силах полностью отказаться от этих напитков, по крайней мере, старайтесь пить их не чаще одного-двух раз в месяц. И лучше утром!

Белый шоколад