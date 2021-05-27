Литовский министр: глава Ryanair задал Беларуси очень интересные вопросы

На вопрос, появилась ли какая-либо новая информация о том, что произошло в воскресенье, министр ответил, что новые подробности появляются каждый день, но по причинам следствия невозможно все подробно прокомментировать.

"Мы ежедневно получаем объяснения от разных сторон. Мне интересны несколько вопросов менеджера Ryanair", - сказал министр.

"Ryanair задает ответственным учреждениям много вопросов. Например,

если уже было подозрение, что у самолета была бомба, почему он приземлился рядом с пассажирским терминалом в аэропорту Минска, а не где-то в отдалении?

Авиакомпания также спрашивает, почему пассажиры не были эвакуированы в срочном порядке, почему багаж не проверяли специальным оборудованием, а только с собаками, почему ни работники Ryanair, ни пассажиры не получили никакой информации в течение шести часов?".

Скуодис обсудит инцидент с Международной организацией гражданской авиации Организации Объединенных Наций (ICAO) в четверг. По его словам, для Литвы главное - международное расследование.

"Есть много конкретных деталей, посмотрим, что ответит организация. Возможны разные шаги. В этом случае для нас самое важное - международное расследование, которое ответит на все вопросы, в том числе, куда делись пятеро пассажиров. Про двоих мы знаем - они в тюрьме, хоть и на законных основаниях путешествовали между двумя государствами-членами Европейского Союза (ЕС)", - сказал он.

Компания Ryanair заявила, что в воскресенье ее самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за информации о потенциальной угрозе безопасности, полученной от белорусских диспетчеров. Информация позже не подтвердилась, а Протасевич, основатель оппозиционного СМИ Nexta, которому грозит длительное заключение в Беларуси, и его подруга Софья Сапега, которая также была в числе пассажиров самолета, были задержаны в аэропорту Минска.

К тому моменту, когда самолет получил указание сменить курс в воздушном пространстве Беларуси, он был уже ближе к Вильнюсу, чем к Минску. По словам Асты Скайсгирите - главного советника президента Литвы Гитана Науседы по иностранным делам, чтобы доставить самолет в аэропорт Минска, его сопровождали истребитель ВВС Беларуси и военный вертолет.