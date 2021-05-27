Уголовное дело против начальника бюро полиции: причина - отмывание денег

В четверг вечером VDD сообщила, что 24 мая служба возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Задержанные

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица VDD не предоставляет.

25 мая отдел по связям с общественностью Госполиции сообщил, что двое сотрудников полиции задержаны, а их рабочие места подверглись обыску.

Глава Госполиции Арманд Рукс подтвердил агентству LЕТА, что одним из задержанных был Созинов, однако официальной информации о статусе Созинова или мерах пресечения в отношении него не поступало.