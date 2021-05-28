Авиакомпании начали отменять рейсы в Москву из Европы. Что происходит?

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили рейсы в Москву из-за запретов на полеты над территорией Беларуси. В четверг были отменены рейсы из Вены и Парижа в Москву, в пятницу - из Москвы в Вильнюс.

Рейс AF1154 французской авиакомпании Air France в Москву должен был прилететь по расписанию в 27 мая в 15:00 по московскому времени. На электронном табло аэропорта Шереметьево он объявлен отмененным. Причины отмены не указаны.

Позже стало известно, что часть пассажиров отмененного рейса Air France прибудет в Москву в этот же день рейсом "Аэрофлота". "Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boing 777", - сообщил РИА Новости официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

В четверг вечером представитель Аir France сообщил РИА Новости, что запланированный на пятницу рейс из Парижа в Москву аннулирован из-за отсутствия разрешения от России.

Австрийская компания Austrian Airlines должна была выполнить рейс OS601, который ожидался в Домодедово в четверг в 13:45. Он также значится отмененным на онлайн-табло аэропорта.

Оба эти рейса выполняются над территорией Беларуси. Air France и Austrian Airlines приняли решение прекратить полеты в воздушном пространстве этой страны. Однако рейс OS601 австрийской компании в Москву 24 мая был выполнен над территорией Украины.

В Austrian Airlines сообщили Би-би-си, что решили прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из-за рекомендации европейского авиарегулятора EASA. Такое решение, как говорится в ответе на запрос Русской службы, повлекло за собой изменения в полетных планах, которые должны быть одобрены авиационными властями: "Российские власти не дали разрешения [на полет по новому маршруту], и в результате Austrian Airlines были вынуждены отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву".

В МИД Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - сказала Интерфаксу представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В австрийском министерстве подчеркнули, что российская реакция Вене совершенно непонятна.

В четверг вечером стало известно, что полет транспортного самолета Austrian Airlines из Вены в китайский Нанкин также был отменен из-за отсутствия разрешения совершить его по маршруту в обход Беларуси.