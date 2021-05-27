В одном из поселков Ропажского края есть целый двор киосков Narvesen
На одной из территорий поселка Личу в Ропажском крае во дворе осознанно держат киоски Narvesen, причем в значительном количестве, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
На одной из территорий поселка Личу в Ропажском крае во дворе осознанно держат киоски Narvesen, причем в значительном количестве, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
В поселке частных домов Личу в Ропажском крае взгляд цепляется за двор, полный киосков Narvesen. Соседи рассказывают, что магазинчики находятся там уже минимум десять лет. Между киосками находится и частный дом - на территории сушат белье, рядом с ним складывают дрова, что наводит на мысль, что там, возможно, кто-то живет.
В самоуправлении Ропажского края рассказали, что упомянутая территория - частная собственность, принадлежащая юридическому лицу - до сих пор жалобы от жителей по поводу киосков не поступали. Муниципальная полиция Ропажского края обследовала территорию и связалась с ее владельцами, которые пообещали, что в ближайшее время будки будут увезены.
Кроме того, на этой территории на короткий срок размещают киоски, предусмотренные для нужд выездной торговли", - внесла ясность в ситуацию представитель Narvesen Baltija Илзе Думцева.
Территорию планирует исследовать и стройуправа Ропажского края, чтобы оценить, законно ли нахождение киосков на конкретном участке земли.