В одном из поселков Ропажского края есть целый двор киосков Narvesen

В поселке частных домов Личу в Ропажском крае взгляд цепляется за двор, полный киосков Narvesen. Соседи рассказывают, что магазинчики находятся там уже минимум десять лет. Между киосками находится и частный дом - на территории сушат белье, рядом с ним складывают дрова, что наводит на мысль, что там, возможно, кто-то живет.

В самоуправлении Ропажского края рассказали, что упомянутая территория - частная собственность, принадлежащая юридическому лицу - до сих пор жалобы от жителей по поводу киосков не поступали. Муниципальная полиция Ропажского края обследовала территорию и связалась с ее владельцами, которые пообещали, что в ближайшее время будки будут увезены.

"Указанный участок земли действительно принадлежит предприятию Narvesen Baltija уже с 2004 года, и все это время он использовался как место для кратковременного размещения киосков до проведения их модернизации или перемещения в другое место.

Кроме того, на этой территории на короткий срок размещают киоски, предусмотренные для нужд выездной торговли", - внесла ясность в ситуацию представитель Narvesen Baltija Илзе Думцева.