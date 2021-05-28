Пт, 28.05.2021
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неназваная жительница Эстонии

"Это учреждение считает, что люди глупы и не понимают": инфлюенсеры о штрафе от PTAC за рекламу

Певица Адриана Миглане ФОТО: Maija Zara/LETA

Инфлюенсеры Адриана Миглане и Катрине Саулиете получили от Центра защиты прав потребителей (PTAC) штраф за осуществление недобросовестной коммерческой деятельности, однако обе считают, что примененное наказание - в общей сложности 2500 евро - неадекватно, сообщает программа LTV "Панорама".

Миглане оштрафовали на 1500 евро, Саулиете - на 1000.

Саулиете прокомментировала случившееся следующим образом: "По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди не глупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?"

Директор PTAC Байба Витолиня подчеркивает, что реклама остается рекламой, независимо от ее исполнения.

Подробнее смотрите в сюжете LTV! (на латышском языке)

Как сообщало Латвийское радио в 2019 году, создатели контента, или так называемые инфлюенсеры, должны указывать в своих публикациях, была ли получена плата за размещенный продукт. Кроме того, указание должно быть в начале публикации.

Напомним, PTAC обнаружил, что Саулиете и Миглане использовали вводящую в заблуждение коммерческую практику, поскольку при создании контента в Instagram они скрывали, что опубликованная информация имела коммерческий характер. А именно - реклама, предоставляемая за вознаграждение, подарки или другие материальные выгоды.

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