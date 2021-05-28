"Это учреждение считает, что люди глупы и не понимают": инфлюенсеры о штрафе от PTAC за рекламу

Миглане оштрафовали на 1500 евро, Саулиете - на 1000.

Саулиете прокомментировала случившееся следующим образом: "По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди не глупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?"

Директор PTAC Байба Витолиня подчеркивает, что реклама остается рекламой, независимо от ее исполнения.

Подробнее смотрите в сюжете LTV! (на латышском языке)

Как сообщало Латвийское радио в 2019 году, создатели контента, или так называемые инфлюенсеры, должны указывать в своих публикациях, была ли получена плата за размещенный продукт. Кроме того, указание должно быть в начале публикации.