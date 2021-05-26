"Мне 21 год, и я должна заплатить такую сумму": инфлюенсер получила штраф от PTAC в размере 1500 евро

В понедельник, 24 мая, Миглане поделилась эмоциональным видео в своих сторис в Instagram, где рассказала, что столкнулась с неприятной ситуацией.

"У меня просто очень-очень болит сердце, потому что я получила сегодня письмо, в котором меня оштрафовали на тысячу [евро] за мои фотографии в Instagram. Точнее за сотрудничество, за посты, в которых не было хештэга, что они оплачены. За это государство наложило на меня штраф , - рассказывает Миглане.

"Ничего, я ему как-нибудь заплачу. (...) Я все делаю, все плачу - все социальные налоги, все действительно от чистого сердца. И тут на меня нападают права потребителей [PTAC].

Мне 21 год, и я должна заплатить такую сумму. За что? Почему так?" - не понимает она.

Миглане также обратилась к другим инфлюенсерам, подчеркнув: "Я пытаюсь воспринимать это как урок, и другим инфлюенсерам - я вас прошу, пожалуйста, следите, нас видят везде, за нами постоянно следят".

"Ужасно, что меня наказывают за такие вещи, за фотографии в Instagram такой штраф. Но ничего, все в порядке, я это переживу", - заключает она, добавляя, что "чисто по-человечески" забыла добавить необходимые теги.

Как сообщало Латвийское радио в 2019 году, создатели контента или так называемые инфлюенсеры должны указывать в своих публикациях, была ли получена оплата за размещенный продукт. Кроме того, указание должно быть в начале публикации.

Некоторые инфлюенсеры до сих пор не соблюдают эти правила. За это полагается штраф до 10 тысяч евро.

PTAC поясняет, что это только максимальная сумма, установленная законом. Применять его к создателям контента никто не спешит.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) наложил штраф в размере 2500 евро на двух латвийских инфлюенсеров - Катрину Саулиете и Адриану Миглане - за выявленные нарушения, сообщила LETA представитель PTAC Санита Гертмане.

PTAC обнаружил, что Саулиете и Миглане использовали вводящую в заблуждение коммерческую практику, поскольку при создании контента в Instagram они скрывали, что опубликованная информация имела коммерческий характер. А именно - реклама, предоставляемая за вознаграждение, подарки или другие материальные выгоды.

Согласно PTAC, ни Саулиете, ни Миглане не использовали соответствующие указания в коммерческой практике, которые ясно, наглядно и недвусмысленно предоставляли потребителям информацию о платном контенте.