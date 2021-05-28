Население Латвии стареет, доля неграждан - сокращается

В окрестностях Риги средний возраст населения составляет 40,7 лет, в Латгале - 55 лет.

В ЦСУ отметили, что небольшой рост рождаемости в 2013-2016 годах способствовал увеличению количества детей и молодежи, но с 2017 года рождаемость снижается, и в 2020 году родилось на 4,4 тысячи детей меньше, чем в 2016 году. Всего в прошлом году количество детей в возрасте до 14 лет уменьшилось на 2 210 человек, но второй год подряд их доля составляет 16% от общей численности населения.

Кроме того, численность населения в возрасте от 15 до 64 лет в Латвии продолжала сокращаться - в прошлом году на 14,5 тыс. человек или 1,2%, а население старше 65 лет в 2020 году увеличилось на 2,3 тыс. или 0,6%, при этом удельный вес этого населения увеличился с 20,5% до 20,8% в течение года.

Со времени предыдущей переписи 2011 года количество детей в возрасте до 14 лет в Латвии увеличилось на девять тысяч или 3%, население в возрасте от 15 до 64 лет уменьшилось на 199 тысяч или 14%, а количество пожилых людей увеличилось на 13 тыс. или 3%.

Количество детей до 14 лет в 2020 году увеличилось менее чем на тысячу только в окрестностях Риги, а больше всего уменьшилось в Риге - на 1,8 тысячи. Наибольшая доля детей и подростков была в окрестностях Риги - 18,8% от общей численности населения региона, а наименьшая в Латгале - 13,7%. В прошлом году доля детей в городах республики колебалась от 18,2% в Елгаве до 14,7% в Даугавпилсе.

В прошлом году большинство жителей в возрасте до 14 лет проживало в Марупском крае - в этом крае 28,6% всех жителей составляли дети в возрасте до 14 лет, а в Аглонском, Зилупском и Балтинавском краях доля детей в возрасте до 14 лет составляла 10,3-10,8%.

Статистическое бюро также отметило, что доля населения в возрасте от 15 до 64 лет в Латвии колеблется от 63,1% в окрестностях Риги до 63,7% в Латгале.

По данным ЦСУ, в 2020 году в результате отрицательного естественного прироста уменьшилось население всех основных национальностей Латвии, в том числе количество латышей уменьшилось на 0,4%, но их доля в общей численности населения увеличилась на 0,2 процентных пункта и составляла на начало 2021 года 62,7%. При этом количество белорусов в прошлом году уменьшилось на 2,4%, поляков - на 2%, а русских - на 1,6%.

88% всех жителей страны родились в Латвии, а 12% - за границей. Из них 1,2% родились в странах Европейского союза, 5,8% в России, 2,1% в Белоруссии, 1,7% в Украине и 1,2% в других странах.

Среди несовершеннолетних детей 97% родились в Латвии, 1,1% - в Великобритании, 0,3% - в Ирландии и 0,3% - в России.

По государственной принадлежности на начало этого года 86,7% населения Латвии составляли граждане Латвии, тогда как в начале 2020 года эта доля составляла 86,3%, при этом 10,1% были негражданами (годом ранее - 10,4%), 2,1% - гражданами России (2,1%) и 1,1% - гражданами других стран.

В Риге проживает 51% всех неграждан, что составляет 16% всех жителей Риги.

В прошлом году в Латвии родилось 17,6 тысячи детей, что на 1234 или 6,6% меньше, чем в 2019 году и является самым низким показателем за последние сто лет. Умерло 28,9 тысячи человек, что на 1135 или 4,1% больше. Таким образом, в прошлом году умерло на 11,3 тысячи человек больше, чем родилось, и это самый большой отрицательный естественный прирост с 2005 года.

В результате длительной международной миграции население уменьшилось на 3,2 тысячи человек, что является самым низким показателем с 1989 года.