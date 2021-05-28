Названы страны, приехав из которых, не нужно соблюдать самоизоляцию в Латвии

В список "безопасных стран" вошли Финляндия и Румыния, а Португалия выбыла, таким образом после посещения этой страны самоизоляцию придется снова соблюдать.

Долгое время в список "безопасных стран", составленный SPKC, входили только Ватикан и Исландия. В конце апреля список пополнила Великобритания, где прошла успешная кампания вакцинации, а Румыния и Финляндия вошли в список с прошлой недели.

Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 50 случаев на 100 000 жителей. Среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) только Финляндия, Румыния, Исландия, Мальта и Ватикан имеют более низкие показатели. В Великобритании этот показатель также ниже 50 - 40,7 случая заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии должна по-прежнему соблюдаться при возвращении из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Сан-Марино, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Португалии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Ирландии и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из:

Руанды,

Южной Кореи,

Таиланда,

Сингапура,

Новой Зеландии,

Австралии.

Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

SPKC по-прежнему не рекомендует латвийцам выезжать за границу, потому что посещение других стран считается фактором высокого риска - в некоторых странах наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но и циркулируют другие штаммы этого вируса, которые еще не выявлены в Латвии.