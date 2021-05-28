Анджелина Джоли выразила обеспокоенность в связи с происходящим в белорусском хосписе
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудила с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси.
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудила с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси.
Джоли рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".
Она выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно.
Напомним, туда пришли силовики, директор уехала из страны, деятельность хосписа под угрозой.
Светлана Алексиевич рассказала об истории 17-летнего Никиты Золоторева – несовершеннолетнего парня, страдающего эпилепсией, за события 10 августа в Минске приговорили к пяти годам воспитательной колонии.