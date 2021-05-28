Анджелина Джоли выразила обеспокоенность в связи с происходящим в белорусском хосписе

Джоли рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

Она выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно.

Напомним, туда пришли силовики, директор уехала из страны, деятельность хосписа под угрозой.