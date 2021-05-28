Пт, 28.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
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Анджелина Джоли выразила обеспокоенность в связи с происходящим в белорусском хосписе

Анджелина Джоли ФОТО: EPA/Scanpix

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудила с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси.

Джоли рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

Она выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно.

Напомним, туда пришли силовики, директор уехала из страны, деятельность хосписа под угрозой.

Светлана Алексиевич рассказала об истории 17-летнего Никиты Золоторева – несовершеннолетнего парня, страдающего эпилепсией, за события 10 августа в Минске приговорили к пяти годам воспитательной колонии.

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