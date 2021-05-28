Сб, 29.05.2021
Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов. Андрей Швед, генпрокурор Беларуси
Андрей Швед, генпрокурор Беларуси
6

Белорусов лишили полетов. Легальных способов покинуть страну практически не осталось

Граница Беларуси теперь на замке во всех смыслах этого слова. И ото всех. ФОТО: Wikimedia Commons

24 мая саммит Евросоюза рекомендовал закрыть для белорусских авиакомпаний аэропорты ЕС, а также попросил европейских авиаперевозчиков избегать полётов над Беларусью. Каждый день все больше стран присоединяется к транспортной блокаде. С 28 мая самолеты "Белавиа" не будет принимать Чехия, соответствующие решения приняли транспортные ведомства Латвии, Литвы, Польши, Швеции, вслед за странами Евросоюза полеты прекращает страна-кандидат в ЕС Черногория. Ожидается, что эту политику поддержат страны-кандидаты Сербия и Албания.

Таким образом у граждан Беларуси, которых преследуют власти, легальных способов покинуть страну остается все меньше и меньше.

С одной стороны, в стране официально введены ограничения на выезд за границу. Обычный гражданин Беларуси из страны может выехать только раз в полгода, да и то по веской причине: работа, учеба, тяжелая болезнь или смерть родственника. В других случаях выезд возможен только в одну сторону - в Россию, потому что границ и пограничников между странами нет. Там, правда, существует свой ряд ограничений по полетам.

С другой стороны, политические беженцы заявляют о принуждении их к эмиграции. 19 мая в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге были направлены документы о принудительной депортации и принуждении к эмиграции граждан Беларуси. Среди заявителей - экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, экс-министр культуры Павел Латушко, семья руководителя Свободного театра Николая Халезина.

В ситуации, когда риски лишения свободы, а иногда и жизни, слишком высоки, люди вынужденно выбирают нелегальный способ пересечения границы. Вот три показательные истории побегов.

После ареста одного из членов студенческого стачкома Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, студент этого вуза Андрей Новицкий решил бежать за границу. К моменту побега он уже значился в пограничных базах как невыездной. Он решил, что у него одно направление эвакуации - Россия. Из Москвы Андрей полетел в Калининград. "Почему-то я надеялся, что в Калининграде - из-за того, что это отдельный, отдаленный регион - эта база работать не будет", - рассказал Андрей.

Однако при попытке вылететь оттуда в Польшу выяснилось, что база работает синхронно и Новицкого из России не выпустили. "На время я остался в Калининграде, а потом нашел местного проводника, который через чащу довел меня до границы с Литвой. Почему Литва? На польской границе забор, а на литовской вода. Через нее проще, да и воду я люблю", - описал Новицкий обстоятельства побега. Потом уже сам, на надувной лодочке, переплыл реку, сдался пограничниками и попросил политического убежища.

Экс-студент Артем Винокуров был независимым наблюдателем во время президентских выборов 2020 года. В октябре прошлого года молодого задержали, в январе был суд. И с уже озвученным приговором (три года исправительных работ) Артем сбежал за границу. Свой побег Артем называет "переходом". Его парень совершил как раз в ночь на 13 апреля, в тот день городской суд должен был рассматривать апелляцию и фактически это был последний день свободы для молодого человека. Родителям о своем намерении парень ничего не говорил, чтобы их "не подставлять". За пару дней до перехода Артем просто сказал им, что пойдет пожить к другу ненадолго.

Через границу Артем "шел напрямик". Говорит, что изучил гугл-карты и нашел, где можно пересечь границу с Литвой. Когда оказался на чужой территории, сразу же позвонил литовским пограничникам. "Они приехали искать меня в месте перехода. Спросили имя, фамилию, почему я пересек границу нелегально. Я уже начитался информации на эту тему, все ответил как надо - мол, запрашиваю международную защиту", - рассказал Винокуров.

Алексей Лапа - 31-летний временно безработный, до задержания 11 августа 2020 года работал таксистом. В тот день его с друзьями задержали и избили. Позже Лапу и одного из приятелей обвинили в насилии над омоновцами. Прокурор требовал для Лапы три года лишения свободы и Алексей принял решение бежать.

Лапа переходил литовскую границу ночью. Он понимал, что его могут задержать еще на белорусской стороне и взять под стражу: "Было страшно. Не было уверенности, что смогу перебежать в Литву. Риск в таких ситуациях всегда есть. Поэтому надо было бежать только вперед. В итоге удалось перелезть забор и выйти на литовскую территорию. Спустя несколько минут ко мне подъехала машина пограничников, спросили - почему я здесь нахожусь. Проверили рюкзак с вещами и повезли на заставу". На заставе он попросил о предоставлении политического убежища.

Далее все беженцы, оказавшиеся в Литве, проходят один и тот же путь: некоторое время они живут в изоляторе для беженцев, а затем у беженца есть возможность попросить литовские власти о разрешении жить вне учреждения по конкретному адресу. В этом случае ему выдается временное удостоверение и далее беженец ожидает решения литовских властей об определении своего статуса.

Как представляется, в ближайшее время у пограничников Литвы, Латвии и Польши прибавится работы по приему неорганизованных беженцев в лесах. Самолеты-то не летают.

НАВЕРХ
Back