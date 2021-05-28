Белорусов лишили полетов. Легальных способов покинуть страну практически не осталось

Таким образом у граждан Беларуси, которых преследуют власти, легальных способов покинуть страну остается все меньше и меньше.

С одной стороны, в стране официально введены ограничения на выезд за границу. Обычный гражданин Беларуси из страны может выехать только раз в полгода, да и то по веской причине: работа, учеба, тяжелая болезнь или смерть родственника. В других случаях выезд возможен только в одну сторону - в Россию, потому что границ и пограничников между странами нет. Там, правда, существует свой ряд ограничений по полетам.

С другой стороны, политические беженцы заявляют о принуждении их к эмиграции. 19 мая в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге были направлены документы о принудительной депортации и принуждении к эмиграции граждан Беларуси. Среди заявителей - экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, экс-министр культуры Павел Латушко, семья руководителя Свободного театра Николая Халезина.

В ситуации, когда риски лишения свободы, а иногда и жизни, слишком высоки, люди вынужденно выбирают нелегальный способ пересечения границы. Вот три показательные истории побегов.

После ареста одного из членов студенческого стачкома Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, студент этого вуза Андрей Новицкий решил бежать за границу. К моменту побега он уже значился в пограничных базах как невыездной. Он решил, что у него одно направление эвакуации - Россия. Из Москвы Андрей полетел в Калининград. "Почему-то я надеялся, что в Калининграде - из-за того, что это отдельный, отдаленный регион - эта база работать не будет", - рассказал Андрей.

Однако при попытке вылететь оттуда в Польшу выяснилось, что база работает синхронно и Новицкого из России не выпустили. "На время я остался в Калининграде, а потом нашел местного проводника, который через чащу довел меня до границы с Литвой. Почему Литва? На польской границе забор, а на литовской вода. Через нее проще, да и воду я люблю", - описал Новицкий обстоятельства побега. Потом уже сам, на надувной лодочке, переплыл реку, сдался пограничниками и попросил политического убежища.

Экс-студент Артем Винокуров был независимым наблюдателем во время президентских выборов 2020 года. В октябре прошлого года молодого задержали, в январе был суд. И с уже озвученным приговором (три года исправительных работ) Артем сбежал за границу. Свой побег Артем называет "переходом". Его парень совершил как раз в ночь на 13 апреля, в тот день городской суд должен был рассматривать апелляцию и фактически это был последний день свободы для молодого человека. Родителям о своем намерении парень ничего не говорил, чтобы их "не подставлять". За пару дней до перехода Артем просто сказал им, что пойдет пожить к другу ненадолго.