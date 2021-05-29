Актуальная информация о распространении коронавируса в Латвии

17 новых случаев зарегистрировано в Елгаве, в Огрском районе - 15, в Даугавпилсе - 11, в Алуксненском районе - девять, в Вентспилсе и Наукшенском районе - по восемь, в Резекненском, Бабитском и Тукумском уездах - по семь, в Бауске, Сигулде, Терветском крае - по шесть, Екабпилском и Лиепайском - по пять. В других краях количество новых случаев менее пяти.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 1712, Даугавпилсе - 202, Вентспилсе - 179, Елгаве - 174, Огрском районе - 158, Резекне - 141, Лиепае - 136, Тукумском районе - 113. Количество пациентов в других краях и городах за последние две недели не превышает 100.

Акнистский, Неретский и Рукавский края - единственные, где за последние 14 дней не было зарегистрировано новых случаев Covid-19, в 24 карях количество пациентов составляет от одного до пяти.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 278,9 случая.

В 37 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 19 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, самые высокие показатели в Терветском, Цесвайнском, Рибиньском, Зилупском, Яунпилсском, Прейльском, Руйенском, Адажском крае, Вентспилсе и Резекне.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.

В пятницу в Латвии было выявлено 306 новых случаев заражения Covid-19 и зарегистрировано 11 смертей заболевших.

Двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения в пятницу упал до 278,9, что является самым низким показателем с 24 ноября прошлого года. Довольно быстрое снижение кумулятивного показателя в Латвии наблюдается с 19 мая, когда он составлял 448,8.

За последний день в Латвии было проведено 10 929 тестов на Covid-19, а доля положительных случаев по сравнению с протестированными составила 2,8%.