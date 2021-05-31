Жителям предлагают подавать заявки на оплаченную учебу и гарантируют работу в аптеке

Желающие учиться, которые воспользуются предлагаемой Apotheka возможностью, будут получать профессию вместе с другими студентами, учащимися по программе высшего профессионального образования первого уровня "Фармацевтика", и по окончании обучения получат квалификацию ассистента фармацевта.

Длительность учебы - 2,5 года, занятия будут проходить два рабочих дня в неделю по установленному колледжем графику.

Студентам, живущим за пределами Риги, Apotheka обеспечит проживание в общежитии. Во время учебы полученные теоретические знания можно будет закрепить на практике в аптеках Apotheka, а после окончания обучения предприятие гарантирует постоянную работу в одной из своих аптек. Новых коллег ждут коллективы аптек по всей Латвии:

в Вентспилсе, Лиепае, Цесисе, Балви, Рагане, Дагде, Акнисте, Елгаве, Юрмале, Карсаве и других местах, в общей сложности более чем в 100 аптеках.

"Фармацевты и ассистенты фармацевтов - это самые доступные и поэтому самые востребованные специалисты сферы здравоохранения. Однако не у всех есть возможность освоить эту профессию, так как общая стоимость обучения немаленькая - около 3500 евро, поэтому мы, Apotheka, на протяжении уже многих лет не только призываем получать профессию ассистента фармацевта, но и оказываем поддержку студентам, гарантируя им бюджетные места и рабочее место после окончания обучения. Кроме того, наши самые знающие и опытные фармацевты поддерживают студентов, помогая им получить практические навыки, необходимые для работы в аптеке. В штате Apotheka уже трудится большое число не только студентов, но и выпускников, и мы с радостью ждем, когда к нашей команде присоединятся новые специалисты", - рассказывает член правления Apotheka Янис Кулиньш.

Интересные, динамичные будни и удовлетворение от сделанного

"Моя предыдущая работа была связана с бухгалтерией, но затем я решила воспользоваться возможностью и стать ассистентом фармацевта. Во время учебы я жила в Лиепае и ездила на учебу в Ригу. Конечно же, в дороге пришлось провести довольно много времени, но это того стоило, ведь теперь я могу продолжать жить и работать в своем городе. Мне очень нравится работа в аптеке, повседневные задачи и обязанности очень разнообразные, ведь они связаны и с обслуживанием покупателей, и с организацией процессов, и с выполнением административных задач. Для меня важно, что и во время учебы, и сейчас я непрерывно пополняю багаж своих знаний, узнаю что-то новое - и сама интересуюсь, и прислушиваюсь к своим знающим коллегам", - делится своим опытом ассистент фармацевта Ирина Зенько.

Самые главные качества для работы в аптеке - желание помогать, желание учиться, точность

В профессии фармацевта важны различные навыки и компетенции, однако, как показывает опыт, самое главное - желание помогать, ведь именно фармацевт благодаря своим знаниям помогает людям сориентироваться в широком ассортименте медикаментов и особенностях их употребления, а также консультирует и участвует в решении различных связанных со здоровьем вопросов. Кроме того, чтобы стать фармацевтом или ассистентом фармацевта, важно желание учиться и осваивать новые знания: в мире непрерывно ведутся различные исследования, постоянно делаются открытия - и для фармацевта важно следить за происходящим в отрасли и быть в курсе последних новостей. Третье место в топе самых важных для фармацевтов качеств, которое называют практически все работающие в этой сфере, - это точность.

"У выдающегося фармацевта должны быть все три этих качества - желание помогать, желание учиться и точность. Кроме того, работа в аптеках означает общение с людьми, поэтому очень пригодятся и коммуникативные навыки",

- добавляет Янис Кулиньш.