Пн, 31.05.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

Жителям Китая разрешили воспитывать трех детей. Это связано с грядущим демографическим кризисом

ФОТО: GREG BAKER / AFP

Реагируя на данные переписи населения, свидетельствующие о быстром устаревании населения, Китай смягчил политику планирования семьи, разрешив брать ответственность за воспитание трех детей, сообщает AFP.

Почти 40 лет Пекин придерживался противоречиво оцениваемой "политике одного ребенка", целью которой было ограничить рост числа жителей.

Однако в 2016 году, с ростом опасений об устаревании рабочей силы и стагнации экономики, Китай от нее отошел и позволил родителям воспитывать двух детей.

Однако несмотря на все попытки правительства стимулировать пары рожать больше детей, показатели рождаемости в Китае продолжили падать и в 2020 году достигли рекордно низкой отметки - 12 миллионов.

Нынешний коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,3, и этого недостаточно, чтобы удержать стабильное число жителей.

Опубликованные в апреле 2020 года данные переписи населения свидетельствуют, что темп роста числа жителей Китая упал до самого низкого уровня с 60-х годов прошлого века.

За последнее десятилетие число жителей Китая выросло более чем на 5%, достигнув 1,4 миллиарда.

Низкая рождаемость частично поясняется снижением числа свадеб, выросшими расходами на воспитание детей в крупных городах и с откладыванием образованными женщинами родов или избегания их из-за карьеры.

В 2019 году в Китае была зарегистрирована наименьшая рождаемость с 1949 года, достигнут 10,48 родов на 1000 жителей.

По прогнозам, до 2050 года число стариков достигнет трети от общего числа жителей Китая, что потребует все больших ресурсов на обеспечение пенсий и системы здравоохранения.

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