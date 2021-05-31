Жителям Китая разрешили воспитывать трех детей. Это связано с грядущим демографическим кризисом

Почти 40 лет Пекин придерживался противоречиво оцениваемой "политике одного ребенка", целью которой было ограничить рост числа жителей.

Однако в 2016 году, с ростом опасений об устаревании рабочей силы и стагнации экономики, Китай от нее отошел и позволил родителям воспитывать двух детей.

Однако несмотря на все попытки правительства стимулировать пары рожать больше детей, показатели рождаемости в Китае продолжили падать и в 2020 году достигли рекордно низкой отметки - 12 миллионов.

Нынешний коэффициент рождаемости в Китае составляет 1,3, и этого недостаточно, чтобы удержать стабильное число жителей.

Опубликованные в апреле 2020 года данные переписи населения свидетельствуют, что темп роста числа жителей Китая упал до самого низкого уровня с 60-х годов прошлого века.

За последнее десятилетие число жителей Китая выросло более чем на 5%, достигнув 1,4 миллиарда.

Низкая рождаемость частично поясняется снижением числа свадеб, выросшими расходами на воспитание детей в крупных городах и с откладыванием образованными женщинами родов или избегания их из-за карьеры.

В 2019 году в Китае была зарегистрирована наименьшая рождаемость с 1949 года, достигнут 10,48 родов на 1000 жителей.