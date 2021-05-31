Самолет Ryanair из-за потенциальных угроз совершил экстренную посадку в Берлине

Вечером в воскресенье самолет приземлился в Берлине, так как это был ближайший аэропорт.

После посадки были проверены 160 пассажиров и их багаж, однако федеральная полиция Германии констатировала, что опасности нет.

Немецкие газеты Bild и BZ сообщили, что поступила информация о находящейся в самолете бомбе, однако ни полиция, ни Ryanair эту информацию не подтвердили.

Утром 31 мая пассажиры вылетели в Краков другим бортом, им пришлось провести в аэропорту Берлина около восьми часов.

Напомним, компания Ryanair на прошлой неделе заявила, что ее самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за информации о потенциальной угрозе безопасности, полученной от белорусских диспетчеров. Информация позже не подтвердилась, а Протасевич, основатель оппозиционного СМИ Nexta, которому грозит длительное заключение в Беларуси, и его подруга Софья Сапега, которая также была в числе пассажиров самолета, были задержаны в аэропорту Минска.

К тому моменту, когда самолет получил указание сменить курс в воздушном пространстве Беларуси, он был уже ближе к Вильнюсу, чем к Минску. Чтобы доставить самолет в аэропорт Минска, его сопровождали истребитель ВВС Беларуси и военный вертолет.