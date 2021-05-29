"Подлость и попрание демократии!": глава Belavia о введенных Европой ограничениях

"Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже

с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми

вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость", - написал он.

Чергинец напомнил, что в начале пандемии коронавируса Belavia помогала эвакуировать из-за границы граждан западных стран, за что получала благодарность от правительств этих государств.

"Медуза" пишет, что Чергинец также отметил, что в планы Belavia не входит сокращение штата на 50%, л чем ранее сообщил белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько.

С 24 мая ряд стран Евросоюза и Украина закрыли для Belavia свое воздушное пространство. Лидеры стран ЕС поручили полностью запретить компании полеты на территорию ЕС.