Привитым AstraZeneca придется перепланировать отпуска

В Латвии лица, вакцинированные AstraZeneca, через три недели после получения первой вакцины могут пользоваться теми же преимуществами, что и лица, полностью вакцинированные Moderna и Pfizer, однако после путешествий им приходится считаться с самоизоляцией, что влияет на летние планы большого числа жителей.

Как в случае с латвийцами, вакцинированными Pfizer или Moderna, различные льготы применяются и к вакцинированным первой дозой AstraZeneca, если с момента вакцинации прошло не менее 22 дней. Число таких людей, все еще ожидающих второй дозы препарата AstraZeneca, составляет около 68 000.

"В Латвии мы идем навстречу людям, чтобы они получали все внутренние льготы, применимые к вакцинированным. Вакцинированным считается человек, получивший первую дозу вакцины AstraZeneca, через 22 дня после ее получения и в период до 90 дней после этой даты", - сказала Иева Стуре, координатор по связям с общественностью отдела проекта вакцинации.

В чем проблема?

Однако путешествуя за пределы Латвии, вакцинированные одной дозой AstraZeneca не могут пользоваться теми же преимуществами, что и те, кто получил вакцину от другого производителя.

Поскольку вакцинированные AstraZeneca теперь получают вторую дозу ближе к 12-й неделе, или через три месяца после первой прививки, вакцинированные Pfizer и Moderna смогут свободно путешествовать почти в два-три раза скорее, поскольку им нужно ждать от трех до четырех недель вместо трех месяцев.