Россия проводит в Эстонии военную инспекцию

"В период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Эстонии", - цитирует Рыжкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.