Вт, 1.06.2021
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Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

Россия проводит в Эстонии военную инспекцию

Российские инспекторы в Эстонии в 2020 году ФОТО: Kaitseväe peastaap

Российские инспекторы приступили к проверке военного объекта в Эстонии площадью 10 тысяч квадратных метров, она продлится до 3 июня, сообщил во вторник, 1 июня, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Эстонии Сергей Рыжков.

"В период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Эстонии", - цитирует Рыжкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о формированиях и воинских частях, находящихся в районе.

Согласно сообщению, инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров.

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