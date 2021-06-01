Россия проводит в Эстонии военную инспекцию

"В период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Эстонии", - цитирует Рыжкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о формированиях и воинских частях, находящихся в районе.
Согласно сообщению, инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров.