Дело о мошенничестве при закупке униформы для Госполиции: в списке подозреваемых не только Крапсис

Государственная полиция давно планировала изменить свой имидж, а начальник Интс Кюзис надеялся встретить столетие государства в новой полицейской форме. Конкурс был объявлен как на форму, так и на обувь.
Общая сумма на новый имидж впечатляет - два с половиной миллиона евро.
Тендер начался с разногласий и противоречий, потому что в отличие от других случаев полиция не хотела полагаться на Государственное агентство обеспечения, а изменила правила, чтобы организовать эту закупку самостоятельно.
В конкурсе на поставку межсезонной обуви участвовали четыре компании. Самым дорогим оказалось предложение эстонской компании Baltic Armaments. Цена за одну пару обуви - 110 евро, это на 34 евро выше, чем у ADDO Defense, которая была готова производить такие же ботинки за 76 евро. Однако тендерная комиссия отклонила заявки ADDO Defense и двух других компаний и признала наиболее экономически выгодной Baltic Armaments, которая победила в разделе обуви.
Как и в случае с обувью, победителем в конкурсе униформы была признана компания с самой высокой ценой.
Хотя с момента презентации дизайна одежды интерес швейных компаний был велик, в финал вышли только две компании: SRC Brasa и Lola Dizains LV. Предложение SRC Brasa было на 545 евро дороже. Lola Dizains отозвала свое предложение в последний момент, и SRC Brasa выиграла конкурс.
Компания SRC Brasa, привлекшая внимание правоохранительных органов благодаря полицейской форме, уже давно занимается производством боевой формы и экипировкой для Вооруженных сил Латвии. Ее рынком также являются другие страны НАТО. А результаты расследования Бюро внутренней безопасности могут серьезно повредить бизнесу компании.
За последние два года компания SRC Brasa выиграла 18 закупок одежды и военной техники у Министерства обороны на сумму почти 12 миллионов евро (11 724 394 евро).
В одной из закупок для нужд армии в ноябре 2019 года она выиграла вместе с компанией Lola Dizains LV, которая неожиданно отказалась в пользу SRC Brasa в конкурсе Государственной полиции.
Неофициальная информация, доступная передаче Nekā personīga, предполагает, что следователи Бюро внутренней безопасности задержали члена правления фирмы Кристиана Бредерманиса и одного из технологов компании по производству одежды по подозрению в крупномасштабном мошенничестве. Потому что форменная одежда из материалов, указанных в техническом задании, не была доставлена полиции. Бредерманис отказался давать интервью СМИ.
Модный дизайнер Бруно Бирманис, который создал дизайн для новой полицейской формы, сам был членом полицейской конкурсной комиссии. Бирманиса IDB подозревает в поддержке мошенничества.
Подозрительный полицейский конкурс возглавила заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. Ее заместителем был назначен Нормунд Крапсис, в то время возглавлявший Департамент безопасности дорожного движения и получивший первое образование в области технолога одежды.
Крапсиса подозревают в разглашении конфиденциальной информации, не составляющей государственную тайну, и в злоупотреблении служебным положением. На этой неделе IDB запретил Крапсису занимать определенные должности в полиции, и его деятельность приостановлена.
Сам Крапсис все обвинения отрицает.
Nekā personīga известно, что разговоры членов комиссии на конкурсе были подслушаны и по делу собраны другие доказательства, которые вскоре позволят передать в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела. Крапсис - не единственный подозреваемый член тендерной комиссии. Такой же статус у Ренаты Фила-Роке и Кристины Лидаки, руководителя отдела закупок.
После возбуждения уголовного дела, инициированного IDB, в полиции также было начато служебное расследование в отношении закупки униформы, но оно закончилось без штрафных санкций, поскольку дисциплинарная ответственность не действует по истечении двухлетнего срока давности.