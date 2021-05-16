Дело о мошенничестве при закупке униформы для Госполиции: в списке подозреваемых не только Крапсис

Государственная полиция давно планировала изменить свой имидж, а начальник Интс Кюзис надеялся встретить столетие государства в новой полицейской форме. Конкурс был объявлен как на форму, так и на обувь.

Общая сумма на новый имидж впечатляет - два с половиной миллиона евро. 1

Тендер начался с разногласий и противоречий, потому что в отличие от других случаев полиция не хотела полагаться на Государственное агентство обеспечения, а изменила правила, чтобы организовать эту закупку самостоятельно.

В конкурсе на поставку межсезонной обуви участвовали четыре компании. Самым дорогим оказалось предложение эстонской компании Baltic Armaments. Цена за одну пару обуви - 110 евро, это на 34 евро выше, чем у ADDO Defense, которая была готова производить такие же ботинки за 76 евро. Однако тендерная комиссия отклонила заявки ADDO Defense и двух других компаний и признала наиболее экономически выгодной Baltic Armaments, которая победила в разделе обуви.

Как и в случае с обувью, победителем в конкурсе униформы была признана компания с самой высокой ценой. 1

Хотя с момента презентации дизайна одежды интерес швейных компаний был велик, в финал вышли только две компании: SRC Brasa и Lola Dizains LV. Предложение SRC Brasa было на 545 евро дороже. Lola Dizains отозвала свое предложение в последний момент, и SRC Brasa выиграла конкурс.

Компания SRC Brasa, привлекшая внимание правоохранительных органов благодаря полицейской форме, уже давно занимается производством боевой формы и экипировкой для Вооруженных сил Латвии. Ее рынком также являются другие страны НАТО. А результаты расследования Бюро внутренней безопасности могут серьезно повредить бизнесу компании.

За последние два года компания SRC Brasa выиграла 18 закупок одежды и военной техники у Министерства обороны на сумму почти 12 миллионов евро (11 724 394 евро).

В одной из закупок для нужд армии в ноябре 2019 года она выиграла вместе с компанией Lola Dizains LV, которая неожиданно отказалась в пользу SRC Brasa в конкурсе Государственной полиции.

Неофициальная информация, доступная передаче Nekā personīga, предполагает, что следователи Бюро внутренней безопасности задержали члена правления фирмы Кристиана Бредерманиса и одного из технологов компании по производству одежды по подозрению в крупномасштабном мошенничестве. Потому что форменная одежда из материалов, указанных в техническом задании, не была доставлена ​​полиции. Бредерманис отказался давать интервью СМИ.

Модный дизайнер Бруно Бирманис, который создал дизайн для новой полицейской формы, сам был членом полицейской конкурсной комиссии. Бирманиса IDB подозревает в поддержке мошенничества.

Подозрительный полицейский конкурс возглавила заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. Ее заместителем был назначен Нормунд Крапсис, в то время возглавлявший Департамент безопасности дорожного движения и получивший первое образование в области технолога одежды.

Крапсиса подозревают в разглашении конфиденциальной информации, не составляющей государственную тайну, и в злоупотреблении служебным положением. На этой неделе IDB запретил Крапсису занимать определенные должности в полиции, и его деятельность приостановлена.

Nekā personīga известно, что разговоры членов комиссии на конкурсе были подслушаны и по делу собраны другие доказательства, которые вскоре позволят передать в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела. Крапсис - не единственный подозреваемый член тендерной комиссии. Такой же статус у Ренаты Фила-Роке и Кристины Лидаки, руководителя отдела закупок.