Ср, 2.06.2021
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Алексей Навальный
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LTV: премьер может объявить о смене четырех министров в среду
Витенбергс может вернуться на пост министра экономики

Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

По неофициальной информации, премьер-министр Кришьянис Кариньш может публично объявить о смене четырех министров правительства в среду, 2 июня, после встречи с президентом. Такая возможность обсуждалась сегодня вечером на встрече представителей партии с премьер-министром, сообщает Panorāma.

На три должности министров, которые в настоящее время находятся в сфере ответственности партии KPV LV, рассматриваются кандидатуры Марии Голубевой ("Для развития/За!"), Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия) и Яниса Витенбергса (Национальное объединение), свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Также неофициальная информация свидетельствует, что под вопросом может быть дальнейшее пребывание на посту министра образования и науки Илги Шуплински (Новая консервативная партия)

В настоящее время у KPV LV два министра в правительстве - Сандис Гиргенс занимает должность министра внутренних дел, а Рамона Петравича - министра благосостояния. Вакантной является должность министра экономики, которую ранее занимал представитель KPV LV Янис Витенбергс. Он был отозван с поста министра после перехода в Национальное объединение, но вновь выдвигается на эту должность.

Кандидатура заместителя секретаря Сейма Голубевой рассматривается на должность министра внутренних дел, а Эглитиса - на должность министра благосостояния.

На свободный пост министра экономики в настоящее время претендует Витенбергс.

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При таких изменениях соотношение сил в коалиции изменится для трех коалиционных партий - Национального объединения, Новой консервативной партии и объединения "Для развития/За!". В то же время эти изменения будут означать выход KPV LV из коалиции.

Согласно неофициальной информации, изменения могут коснуться и Министерства образования и науки, которое в настоящее время возглавляет Шуплинска. В настоящее время ведутся переговоры о возможности ее замены, но Новая консервативная партия сохранит пост в министерстве.

По неофициальной информации, в качестве одного из кандидатов на пост министра рассматривается бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).

Как сообщалось ранее, коалиция приостановила переговоры о перестановках в правительстве и планирует возобновить их после муниципальных выборов 5 июня.

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