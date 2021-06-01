LTV: премьер может объявить о смене четырех министров в среду

LTV: Saskaņā ar neoficiālu informāciju premjers @krisjaniskarins rīt pēc tikšanās ar Valsts prezidentu varētu publiski paziņot par četru valdības ministru nomaiņu. Šāda iespējamība pārrunāta, šovakar partiju pārstāvjiem tiekoties ar premjeru. pic.twitter.com/NnaMbmfsUR — LTV Panorama (@ltvpanorama) June 1, 2021

На три должности министров, которые в настоящее время находятся в сфере ответственности партии KPV LV, рассматриваются кандидатуры Марии Голубевой ("Для развития/За!"), Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия) и Яниса Витенбергса (Национальное объединение), свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Также неофициальная информация свидетельствует, что под вопросом может быть дальнейшее пребывание на посту министра образования и науки Илги Шуплински (Новая консервативная партия)

В настоящее время у KPV LV два министра в правительстве - Сандис Гиргенс занимает должность министра внутренних дел, а Рамона Петравича - министра благосостояния. Вакантной является должность министра экономики, которую ранее занимал представитель KPV LV Янис Витенбергс. Он был отозван с поста министра после перехода в Национальное объединение, но вновь выдвигается на эту должность.

Кандидатура заместителя секретаря Сейма Голубевой рассматривается на должность министра внутренних дел, а Эглитиса - на должность министра благосостояния.

На свободный пост министра экономики в настоящее время претендует Витенбергс.

При таких изменениях соотношение сил в коалиции изменится для трех коалиционных партий - Национального объединения, Новой консервативной партии и объединения "Для развития/За!". В то же время эти изменения будут означать выход KPV LV из коалиции.

Согласно неофициальной информации, изменения могут коснуться и Министерства образования и науки, которое в настоящее время возглавляет Шуплинска. В настоящее время ведутся переговоры о возможности ее замены, но Новая консервативная партия сохранит пост в министерстве.

По неофициальной информации, в качестве одного из кандидатов на пост министра рассматривается бывший парламентский секретарь Министерства образования и науки Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).